Alešu Šabedru je uspelo popolniti zobozdravniške vrste

Zdravstvenemu domu v Zagorju, katerega vodstvo je pred letom dni prevzel Aleš Šabeder, nekdanji zdravstveni minister, je uspelo kadrovsko zapolniti zobozdravstvene ambulante in pridobiti nove okrepitve. Poleg investicije v nov rentgenski ortopantomograf, s katerim so že začeli slikati zobe, je v zobni ambulanti za odrasle II delo začel še nov zobozdravnik.

»Ta naša zadnja zaposlitev na področju zobozdravstva v ZD Zagorje pomeni pomemben korak k izboljšanju dostopnosti zobozdravstvenih storitev, zmanjšanju čakalnih vrst in hitrejši obravnavi pacientov,« je v sporočilu za javnost pojasnil direktor ZD Zagorje Aleš Šabeder in spomnil na stanje v zobozdravstvu na nacionalni ravni, ki da se že dlje časa sooča s pomanjkanjem kadra: »Prav zato številni pacienti ostajajo brez izbranega zobozdravnika, čakalne dobe pa se podaljšujejo. Obenem zobozdravniki opozarjajo na pomanjkljivosti v zobozdravstvu, kot so na primer nove cene belih zalivk, ki ne pokrivajo vseh stroškov, vključno z materiali, amortizacijo in obratovalnimi stroški.«

Nove investicije

V ZD Zagorje si, kot pravijo, »aktivno prizadevajo izboljšati stanje z nenehnim iskanjem strokovnih kadrov, optimizacijo dela v ordinacijah in novimi investicijami ter posodobitvami opreme«. Ena slednjih je naprava za panoramsko rentgensko slikanje zob, ki pacientom zagotavlja enostavnejši dostop do storitev, brez potrebe po obravnavi v drugih zdravstvenih ustanovah, ter nakup intraoralnega skenerja, ki omogoča lažje in hitrejše delo zobozdravnikom, za pacienta pa je takšno odtiskovanje bolj udobno.

Ena od obnovljenih ambulant v ZD Zagorje FOTO: Arhiv ZD Zagorje

Hitrejša diagnostika in zdravljenje zob

»V ZD Zagorje smo zadovoljni, da sta zdaj pri nas diagnostika in zdravljenje hitrejša in učinkovitejša. Čakalnih vrst pri slikanju na ortopanu pa prav tako nimamo,« je povedala vodja zobozdravstva za otroke, mladino in odrasle Anja Drobež.