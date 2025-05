Antična nekropola v Šempetru v Savinjski dolini vztrajno propada

V nadaljevanju preberite:

Propadanje Rimske nekropole v Šempetru v Savinjski dolini, ki je spomenik državnega pomena, se vleče že leta. Za upravljanje in ohranjanje nekropole od leta 2008 sredstva zagotavlja občina Žalec, za spomenik pa skrbi Turistično društvo Šempeter. Žalski župan Janko Kos je razočaran, ker na razpisu niso dobili sredstev, s katerimi bi lahko zaščitili vsaj eno grobnico.

V šempetrski Rimski nekropoli so na ogled grobnice Rimljanov, ki sodijo med najpomembnejše in najlepše ohranjene spomenike rimske dobe v Sloveniji in tem delu Evrope. Tu so izkopali več kot 600 arheoloških predmetov in okoli sto družinskih grobnic, najlepše so iz pohorskega marmorja z reliefnimi kipi tam pokopanih družin. A ker je nekropola na prostem, je grobnice načel zob časa. Že leta 2014 so razlagali, da se bodo spremenile v prah, če jih ne bodo zaščitili, a denarja nikoli ni bilo.