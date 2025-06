Bohinjsko jezero: mlajši psi po zastrupitvi izjemno hitro poginili

Po spletu krožijo zapisi o več zastrupitvah psov in mačk v neposredni okolici Bohinjskega jezera. Zgodbe so podobne: »Uživali smo ob jezeru, nato pa je naša psička naenkrat padla in se začela peniti. Vse sva naredila, da bi jo rešila, tudi gorska reševalna nam je priskočila na pomoč, a smo bili žal prepozni, ker smo morali v Kranj na veterino ... Vse se je tako hitro zgodilo, da sploh ne dojamemo,« je na facebooku zapisala M. P.

Odgovorila ji je N. U. s podobnim primerom: »Isto se je zgodilo nam 30. maja. Bili smo blizu kampa Zlatorog v Bohinju. Kar naenkrat se je psička začela sliniti in je padla v nezavest. Po 40-minutni vožnji do veterine je bilo na žalost tudi že prepozno. Se je pa enako vse zelo hitro odvijalo, ko se je enkrat začela sliniti, je bila čez pet minut že popolnoma omotična. Stara je bila devet mesecev.«

Miren dopust se lahko hitro spremeni v svoje nasprotje. FOTO: Jure Eržen

Z območja Bohinja poročila o več zastrupitvah psov in mačk. Kaj bi lahko povzročilo težave in pogine ljubljenčkov, še ugotavljajo.

Enota reševalnih psov Šport­nega kinološkega društva Lesce – Radovljica je ob koncu tedna na spletni strani objavila opozorilo, da so se v zadnjem tednu v Bohinju, na različnih lokacijah, pojavile zastrupitve psov in mačk. »Zastrupitev se lahko pokaže v različnih oblikah, najbolj dovzetni so mladi kužki. Če ste se kopali v Bohinjskem jezeru in opazite čudno obnašanje vašega ljubljenčka, se obrnite na veterinarje. Psička naše članice jo je zaradi hitrega ukrepanja srečno odnesla.«

Je kriva jezerska voda?

Starejši psi menda niso v tako veliki nevarnosti kot mlajši. FOTO: Facebook

Simptome je opisala ena od lastnic, ki ji je uspelo psička dovolj hitro odpeljati na večurno infuzijo na veterinarsko kliniko v Lescah, kjer so žival rešili. »Znaki: psička je imela otekle veke, zadnje noge so ji odpovedale in tresla se je. Vsi drugi vitalni znaki normalni. Točnega vzroka ne vedo, očitno nekaj z vodo ni okej. Je pa res psička tudi danes prinesla iz vode veliko igrač in je možno, da je spotoma popila veliko vode. Ostali dve kužiki, ki sta starejši, sta okej.«

Pojavila so se ugibanja, kaj bi lahko povzročilo tako hude zastrupitve mlajših psičkov in zakaj zastrupitev poteka tako hitro: da so psički pojedli strup za polže, morda so vzrok cianobakterije, to so zelene alge, ki ob množičnem cvetenju lahko izločajo toksine, morda so jih pičile kače ali so psički poginili zaradi zaužitja prevelikih količin vode. Ob tem se postavlja tudi vprašanje, ali zastrupitve, kakršnekoli so že, vplivajo tudi na človeka, predvsem najmlajše.

Čeprav državne ustanove niso prejele prijave o zastrupitvah, je Nacionalni inštitut za biologijo v nedeljo vzel vzorce vode za analizo. »Za zdaj še ni znan vzrok za zastrupitve,« je povedal bohinjski župan Jože Sodja. »Počakali bomo izsledke analize, da bomo lahko ukrepali.« Dodal je, da je zadnja analiza kakovosti vode v Bohinjskem jezeru, ki so jo opravili 6. junija in jo redno opravljajo v okviru kakovosti kopalnih voda, pokazala, da je voda odlične ­kakovosti.

Dogajanje preverja tudi policija

V spomin enoletni psički. FOTO: Facebook

Policija je včeraj sporočila, da na podlagi objav na družbenih omrežjih preverjajo dogajanje v Bohinju in bodo, če bodo ugotovljeni elementi prekrška ali uradno pregonljivega kaznivega dejanja, ustrezno ukrepali oziroma o tem obvestili druge pristojne institucije. Na inšpekciji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) pravijo, da do zdaj niso prijeli prijave, so pa informacijo o povečanem poginu hišnih živali na območju Bohinjskega jezera zasledili na družbenih omrežjih. »Na podlagi omenjenih objav je UVHVVR začela poizvedbe in zbiranje informacij.«

Poleg tega so eno poginjeno žival pripeljali v veterinarsko ambulanto, tako da bodo na Inštitutu za patologijo, divjad, ribe in čebele, ki deluje pod okriljem veterinarske fakultete, opravili forenzično raztelesbo in vzorce analizirali v laboratoriju v Nemčiji. »Glede na informacije na družbenih omrežjih, kjer je kot možnost zastrupitve navedena tudi voda iz Bohinjskega jezera, ki naj bi vsebovala cianobakterije, je UVHVVR o tem seznanila tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje in ministrstvo za zdravje z namenom razjasnitve okoliščin, predvsem pa zaradi zaščite zdravja tako ljudi kot živali,« pravijo na UVHVVR.