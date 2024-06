Boj za prevlado v italijanski skupnosti

V ospredju nesoglasij, ki odmevajo v italijanski skupnosti, sta nekdanja rivala, ki sta se soočila tako na zadnjih dveh volitvah za manjšinskega poslanca kot na volitvah za predsednika Italijanske unije pred dvema letoma – Felice Žiža in Maurizio Tremul. Žiža je Tremula obakrat premagal na volitvah za predstavnika italijanske skupnosti v državnem zboru, Tremul pa je bil, naknadno, uspešnejši pri potegovanju za vodstvo organizacije s sedežem na Reki, ki povezuje italijansko manjšino v Sloveniji in na Hrvaškem.

Da omenjena predstavnika italijanske skupnosti, ki sicer zastopata različni instituciji, nista v dobrih odnosih, je bilo znano dlje časa, vendar so njuna nesoglasja postala še očitnejša po tem, ko je koprski sosvet Italijanske unije pred meseci izvolil svojo novo koordinatorico – to je postala Astrid Del Ben. Pred tem je koprsko koordinatorsko mesto avtomatsko pripadalo predsedniku Italijanske unije, to je Mauriziu Tremulu. Ta je v vodstvu omenjene organizacije več desetletji, s spremembo, ki se je zgodila proti njegovi volji, pa ima nekoliko okrnjeno vlogo.

Za urejanje zadev, povezanih z italijansko narodno skupnostjo v Sloveniji, je namreč po novem pristojna (tudi) koprska koordinatorica. Tremul se sklicuje na navedbe v medijih, da gre za poskus, da bi ga dali na stranski tir, in da je za tem poslanec italijanske narodnosti Felice Žiža. Ta pa to zanika. Hkrati Žiža s prstom kaže na stranko Levica, ki naj bi ovirala njegovo delovanje v dobro italijanske skupnosti, vzrok pa naj bi bili interesi nekaterih članov stranke. Tudi Levica očitke zavrača.

Tremul: Ravnali so protipravno

»Strinjam se, da gre za spor, ki je vezan na mojo pozicijo, a sem bil jaz tisti, ki sem bil napaden, če se tako izrazim, ne da bi za tem bil kakršenkoli vsebinski razlog oziroma očitek, da sem s svojim delovanjem storil kakorkoli slabega,« meni Maurizio Tremul. Po njegovih besedah se je pri imenovanju koprske koordinatorice prvič zgodilo, da je koprski sosvet – ki je sicer del skupščine Italijanske unije – o nečem odločal samostojno. Italijanska unija ima prostore na Reki in združuje vsa italijanska društva v Sloveniji in na Hrvaškem ter je prejemnica sredstev, ki jih za manjšino namenja Italija. Pomen organizacije pa se v naši in sosednji državi razlikuje, saj na Hrvaškem predstavlja sogovornika v odnosu do uradne oblasti, v Sloveniji pa ta vloga pripada Obalni sindikalni skupnosti, medtem ko je Italijanska unija registrirana kot društvo.

»Prepričan sem, da so člani koprskega sosveta ravnali v nasprotju s statutom Italijanske unije, in v zvezi s tem smo že sprožili pritožbo na koprski upravni enoti,« nadaljuje. Poudarja, da je na podlagi medijskih zapisov mogoče sklepati, da je za vsem tem Felice Žiža. Tremul, ki pravi, da je bil v preteklosti kritičen do nekaterih njegovih odločitev, niti ni vabljen na seje parlamentarne komisije za narodni skupnosti, kjer je Žiža podpredsednik, ampak so nazadnje, poleg predsednika izvršnega odbora Italijanske unije Marina Corve, povabili koprsko koordinatorico Astrid Del Ben. »Italijanska unija je vse do pred kratkim uspešno delovala kot enovita organizacija, nismo imeli nikakršnih težav pri sodelovanju z drugimi institucijami italijanske manjšine, povezujemo se tudi s slovensko manjšino v Italiji. Lani smo bili, na primer, izbrani na razpisih za tri evropske projekte,« doda.

Italijanska unija (IU) je vse do pred kratkim uspešno delovala kot enovita organizacija, pravi Maurizio Tremul. FOTO: Osebni arhiv

Da sta bila zaradi izvolitve koprske koordinatorice presenečena, sta povedala tudi Marin Corva in Paolo Demarin, ki predsedujeta izvršnemu odboru oziroma skupščini Italijanske unije. Demarin je dejal, da to, kar se je zgodilo, še proučujejo. Njuna želja pa je, da bi spet vzpostavili enotno vodstvo unije za Slovenijo in Hrvaško, kot je bilo do zdaj.

Žiža: Šlo je za uzakonitev stanja

»Po 26 letih, odkar je bila ustanovljena Italijanska unija v Sloveniji, se prvič upošteva zakon o društvih ter statuta Italijanske unije v Kopru in na Reki,« zagotavlja manjšinski poslanec Felice Žiža, ki tudi omeni, da reški statut ne dovoljuje dvojnih funkcij znotraj organizacije – Tremul pa je bil hkrati predsednik unije in koprski koordinator. »Lahko še povem, da je italijanska narodna skupnost v Sloveniji kompaktna in enotna, in to je najpomembneje. Zdaj je, če ne prej, postalo jasno, da imamo dve Italijanski uniji, eno v Kopru, drugo na Reki, pomembno pa je, da delamo usklajeno in se med seboj razumemo. Želja italijanskih društev v Sloveniji – še posebno zato, ker jih je precej manj kot na Hrvaškem – je, da se ta skupna pripadnost samo še poglablja. Vedno pa obstaja manjši delež ljudi nezadovoljnih, to je normalno v vsaki demokratični družbi,« pravi.

Na vprašanje, ali je bil sam vpet v imenovanje koprske koordinatorice, pravi, da ne, saj je njegova vloga ta, da v državnem zboru predstavlja vse Italijane v Sloveniji. »Lahko pa povem, da je treba spoštovati zakone in statute,« pravi. O sebi trdi, da je odprt za sodelovanje z vsemi, za Tremula pa omeni, da so z njim težave, ki pa jih pripisuje njemu samemu.

Obrnili smo se tudi na novo koprsko koordinatorico Astrid Del Ben. Tudi ona je poudarila, da je šlo za dolgotrajno prizadevanje za uskladitev z akti in zakonodajo, ki jim ga je po več letih uspelo uresničiti, ne pa za obračun s Tremulom.

Kritike tudi na račun Levice

V preteklih tednih je bil Žiža kritičen tudi do stranke Levica, ker naj bi tako zdaj kot v preteklosti ovirala sprejetje zakonodaje, ki je pomembna za italijansko skupnost. »Levica se vključuje v naše manjšinsko življenje tako, kot se kot stranka ne bi smela. Vedno ko je na mizi nekaj, kar je povezano z našimi interesi, se vmeša in navadno glasuje proti, tudi če nas podpre večina koalicije in opozicije,« navede. Po njegovih besedah Levica deluje v interesu nekaterih njenih članov, ki pa jih ne želi imenovati. Trenutno, denimo, stranka nasprotuje predlagani spremembi zakona o poslancih, po kateri bi manjšinska poslanca lahko zasedala funkcije tudi v samoupravnih narodnih skupnostih, čeprav zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da to ni mogoče (na kar je opozorila tudi komisija za preprečevanje korupcije).

»Levica se vključuje v naše manjšinsko življenje tako, kot se kot stranka ne bi smela. Vedno ko je na mizi nekaj, kar je povezano z našimi interesi, se vmeša in navadno glasuje proti, tudi če nas podpre večina koalicije in opozicije,« pravi poslanec italijanske narodne skupnosti. FOTO: Osebni arhiv

»Res je, prepoznal sem se v teh očitkih,« odgovarja Alan Medveš, sekretar poslanske skupine Levice. »Ne borim se za svoje interese prek stranke in znam ločevati stranko in pripadnost manjšinski skupnosti. Res pa je, da razmišljam s svojo glavo in sem bil do poslanca, ki predstavlja skupnost, tudi kritičen, še posebno zaradi njegovega delovanja pod prejšnjo Janševo vlado,« pojasni. Medveš je predlani tudi protestno odstopil kot manjšinski predstavnik v svetu Osnovne šole Dante Alighieri v Izoli, ker je Žiža kot poslanec hkrati sprejel funkcijo podpredsednika izolske samoupravne italijanske narodne skupnosti (čemur se je sicer pozneje odpovedal).

Različni odmevi v skupnosti

»Ne vidim tega tako, da bi bil kakšen konflikt med nami, bolj izmenjava mnenj, ki je trenutno morda bolj prodrla v javnost,« meni Alberto Scheriani, ki že četrti mandat predseduje Obalni samoupravni skupnosti italijanske narodnosti (ta v Sloveniji skrbi za zaščito pravic italijanske skupnosti). Sam je bil ustanovitelj koprskega operativnega sedeža Italijanske unije in v imenovanju nove koordinatorice ne vidi težav. »Naša zaveza je bila vedno enotnost organizacije, a ta ni – in tudi ne more biti – vezana samo na enega človeka, čeprav je Tremul pomembna osebnost v naši skupnosti,« meni. O zmanjšanju števila pripadnikov manjšine, s čimer se soočajo, pa navede, da to res dokazujejo podatki iz volilnega imenika (po zadnjih podatkih je bilo nekoliko več kot 2600 pripadnikov), vendar italijanske šole in vrtce obiskuje 1300 otrok, mesta so zapolnjena, kar po njegovem mnenju kaže na to, da je skupnost, četudi je majhna, še kako živa in vključena v okolje.

»Sta predlog za spremembo zakona, ki prepoveduje opravljanje več funkcij, in vprašanje, koliko predstavnikov naj ima reprezentančna manjšinska organizacija, osrednji težavi, ki jih ima italijanska skupnost?« se sprašuje Stefano Lusa, novinar na Radiu Capodistria. »Zdi se, da je italijanska skupnost zreducirana na institucije, ki jo predstavljajo, svojih pozicij pa se oklepajo več desetletij. Sprašujem se, o kakšnih vsebinskih vprašanjih je govor, jaz jih ne vidim!« je kritičen Lusa. »Teme, o katerih bi morali govoriti, je, kako vzbuditi vitalnost manjšine, kako jo povezati z okoljem in kakšen pečat mu lahko da – ne le s kopičenjem praznih palač, ki smo mu priča v zadnjih letih,« sklene.