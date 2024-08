Bolnik ima pravico vedeti, ali ga obravnava specializant ali specialist

V nadaljevanju preberite:

Kljub temu da je v zakonu o pacientovih pravicah in novem posodobljenem pravilniku o naročanju navedeno, da se mora zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec pacientu osebno predstaviti, se to v praksi ne dogaja vedno. Prav tako marsikdo od zdravnikov nima na vidnem mestu izpostavljene oznake s svojim strokovnim nazivom in nekateri pacienti šele po tem, ko dobijo izvid, izvedo, da jih je obravnaval specializant in ne specialist. Ali bi moral biti pacient predhodno seznanjen s tem?

V nekaterih ambulantah – glede na izkušnje pacientov, s katerimi smo seznanjeni – delo popolnoma samostojno opravljajo specializanti, a pacienti s tem niso seznanjeni, saj se jim ob prvem obisku ne predstavijo. Tudi napisi na vratih delujočih ambulant so glede podatkov o zdravnikih, ki delajo, pomanjkljivi oziroma pacient iz njih ne more razbrati, da jih bo obravnaval specializant. Navadno je navedeno le ime zdravnika, zraven pa je dodana okrajšava dr. med., iz česar obiskovalec ne more vedeti, ali je zdravnik že pridobil specializacijo ali ne.