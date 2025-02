Čakajoč na zakonske rešitve

V nadaljevanju preberite:

»Kar se tiče potrebnih zakonskih ureditev, se na področju dvojezičnega šolstva, uporabe slovenščine na uradih in sodiščih ali glede sprejetja novega zakona o narodnih skupnostih ni nič spremenilo na bolje,« so do položaja slovenskega jezika kritični v Nacionalnem svetu koroških Slovencev (NSKS). Podobnega mnenja so v Zvezi slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO), kjer poudarjajo, da je ureditev šolstva ključnega pomena za položaj slovenskega jezika.