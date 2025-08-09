  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Ceste že bolj prevozne, le ponekod je še gneča

    Razmere na slovenskih cestah, kjer je dan minil v znamenju prometnih zastojev, se počasi umirjajo.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Prometno-informacijski center
    Fotografija je simbolična. FOTO: Prometno-informacijski center
    STA
    9. 8. 2025 | 19:46
    9. 8. 2025 | 19:47
    1:31
    Razmere na slovenskih cestah, kjer je dan minil v znamenju gneče, se počasi umirjajo. Pot od Kopra proti Ljubljani trenutno traja nekaj manj kot uro in pol, potem ko je čez dan terjala že več kot dve uri, za pot od Ljubljane do Karavank pa je treba računati še na nekaj več kot eno uro, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste RS.

    Na primorski avtocesti so zastoji od Unca proti Ljubljani na več odsekih, zamuda traja do 30 minut. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani ter zaviralni pas pred Postojno proti Ljubljani.

    Na gorenjski avtocesti je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga približno štiri kilometre. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, se priporoča izvoz Lesce. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Avstriji, izvoz Jesenic vzhod iz smeri Ljubljane pa je prevozen le za lokalni promet.

    Na štajerski avtocesti je promet zgoščen pred delovno zaporo med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.

    Zastoji so še na cesti Bohinjska Bela-Bled.

