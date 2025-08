Cilj obrambnega holdinga je jasen, pot do tja niti ne

V nadaljevanju preberite:

Kakšna natančno bo vloga novega obrambnega holdinga pri upravljanju razvoja obrambne industrije, so včeraj spet poskušali pojasniti na obrambnem ministrstvu pod vodstvom ministra Boruta Sajovica. V zvezi s tem iz opozicije prihajajo kritike, da bi holding lahko postal »bankomat za izbrance«, predsednica Nataša Pirc Musar pa je opozorila na pomembnost učinkovitega nadzora in preglednost postopkov.

V zvezi s strategijo razvoja obrambne industrije in tehnološke baze Republike Slovenije, ki jo je vlada sprejela 23. julija in predvideva ustanovitev družbe oziroma holdinga z dejavnostjo vlaganja v projekte in podjetja z namenom podpore raziskavam in razvoju obrambne industrije, krepitve varnosti in povečevanja odpornosti, se je v javnosti pojavilo več vprašanj, kritik in ugibanj. Zato je ministrstvo za obrambo včeraj poskušalo podrobneje predstaviti namen in poslanstvo tako imenovanega obrambnega holdinga.