Damir Črnčec odhaja k Žigi Debeljaku na SDH

Damir Črnčec, za katerega smo poročali, da se poslavlja z obrambnega ministrstva, je danes obrambnemu ministru Borutu Sajovicu podal odstopno izjavo z mesta državnega sekretarja. Kot so sporočili z obrambnega ministrstva, bo funkcijo opravljal do 31. januarja.

S 1. februarjem pa bo nato nastopil funkcijo pomočnika predsednika uprave za korporativno varnost odgovornega za oblikovanje politik in mehanizmov. Kot so sporočili s Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki ga vodi Žiga Debeljak, »z veseljem sporočajo«, da so z njim dosegli dogovor, saj so med svoje upravljavske prioritete uvrstil tudi področje korporativne varnosti. Zadolžen bo za oblikovanje politik in mehanizmov, ki bodo prispevale k razvoju kakovosti sistemov korporativne varnosti in posledično odpornosti podjetij v upravljavskem portfelju SDH.

»Spremembe v poslovnem okolju postajajo vse bolj nepričakovane, pojavljajo se tveganja z globalnimi posledicami. Hkrati poslovno okolje postaja vse bolj konkurenčno, komunikacijska infrastruktura in digitalna povezanost pa prinašata nova področja ranljivosti za podjetja. Zato je ključno, da podjetja posvetijo ustrezen pomen zasnovi in izvedbi funkcije korporativne varnosti, ki vključuje identifikacijo in izvajanje sistemskih ukrepov za obvladovanje varnostnih tveganj v podjetju, tako na kibernetskem kot tudi drugih področjih, in povečevanje njihove odpornosti. To je še bolj pomembno zato, ker številna podjetja v lasti države upravljajo tudi s kritično infrastrukturo,« so navedli še v sporočilu za javnost.

Za to delovno mesto so v SDH konec minulega leta objavili razpis, v katerem so med drugim zahtevali vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega sede, na področjih, povezanih z varnostnimi, obveščevalnimi, obrambnimi, policijskimi ali sorodnimi dejavnostmi. V njem so zapisali, da bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poletno poskusno dobo.

Kot je znano, je Črnčec v času Janševe vlade postal šef obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, po razhodu s SDS pa je v času Šarčeve vlade opravljal funkcijo državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade zadolženega za nacionalno varnost.