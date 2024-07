Danes mogoče močnejše nevihte predvsem na zahodu države

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je izdala oranžno opozorilo pred nevihtami. Nad Furlanijo-Julijsko krajino je namreč nastal velik nevihtni sistem, ki se pomika v smeri severovzhod-vzhod in bo kmalu dosegel zahodno Slovenijo. Nevihtni sistem lahko spremljajo močni nalivi in sunki vetra, izključena ni niti toča, opozarjajo na Arsu.

Neurja povzročala škodo v Avstriji in Lombardiji

Na vzhodu avstrijske Koroške in zahodu avstrijske Štajerske so neurja ponoči povzročila poplave. Podobno je bilo tudi na Tirolskem, kjer sta nemška državljana zaradi blatnega plazu ostala ujeta v avtomobilu. Neurja so prizadela tudi italijansko Lombardijo, zlasti območja mest Milano, Varese in Como, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Na avstrijskem Štajerskem so morali gasilci posredovati več kot stokrat. V Krottendorf-Gaisfeldu so morali zaradi poplav nekatera gospodinjstva evakuirati. Oblasti so prebivalce pozvale, naj se kljub preklicu alarma civilne zaščite izogibajo podzemnim garažam, kletem, podhodom in obrežjem.

V kraju Maria Lankowitz so poplavne vode ujele eno osebo, ki je utrpela poškodbe, je sporočila izpostava Rdečega križa v bližnjem Vojčbergu. Po podatkih družbe Energienetze Steiermark so ponekod odpovedali transformatorji, drugod pa so jih izklopili. Na širšem območju Spielberga se je sprožilo več blatnih plazov.

Na avstrijskem Koroškem sta bili še posebej prizadeti območji zahodno in severozahodno od Volšperka. Poplavljenih je bilo več cest, ki pa so jih gasilci večinoma že očistili.

Neurja z močnim dežjem so prizadela tudi Tirolsko. Pri Fügenbergu zaradi blatnega plazu v avtomobilu obtičala nemška državljana iz Gelsenkirchna, 39-letna ženska in 35-letni moški. Reševalci so ju rešili nepoškodovana. Zaradi drugega blatnega plazu je nedostopen prelaz Reschen in več krajev ob meji z Italijo.

Slabo vreme je zajelo tudi severno Italijo, zlasti območja Milana, Vareseja in Coma v Lombardiji. V Milanu je veter ruval drevesa, poplavne vode pa so ovirale železniški promet, navaja APA.

V Vareseju je veter odkrival strehe, drevesa pa so padala na avtomobile. Več ulic v središču mesta je bilo poplavljenih. Jezero Como je prestopilo bregove, popolnoma pa je bil poplavljen osrednji trg v istoimenskem mestu. Železniška povezava med Leccom in Tiranom je bila prekinjena.

Na jugu Italije se medtem soočajo z vročinskim valom, ki naj bi trajal ves prihodnji teden. Živo srebro naj bi se povzpelo do 40 stopinj Celzija.