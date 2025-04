Dediščina proti sodobni ustvarjalnosti

Nagradni natečaj Naj pirhi Slovenskih novic je tudi tokrat opozoril, da velika noč niso samo sobota, nedelja in ponedeljek, temveč gre za daljše obdobje, na katero se velja postopoma pripraviti. V času, ki ga zaznamujeta norenje in bezljanje, smo tudi tokrat pokazali, da so lahko najlepše in najbolj ustvarjalne stvari le tiste, ki so postopne in neprisiljene.

Etnolog Janez Bogataj je bil že leta 1993 na čelu komisije, katere naloga je bila ocenjevanje pirhov na nagradnem natečaju Slovenskih novic. Nič drugače ni bilo tokrat, ko se je na veliki četrtek spustil zastor devetindvajsete izvedbe natečaja Naj pirhi Slovenskih novic in je Bogataj ponovno izluščil vse, kar je izstopalo iz serije poslanih izdelkov. Pri ocenjevanju mu je priskočil na pomoč odgovorni urednik Dela in Slovenskih novic Bojan Budja.

Zmagovalni pirh v kategoriji otroške sodobne ustvarjalnosti FOTO: Dejan Javornik

Tudi tokrat so zmagovalci trije. V kategoriji kulturne dediščine je bila nesporna zmagovalka Elizabeta Doupona iz Bodoncev, ki se je s svojo zbirko pirhov še najbolj približala tradiciji ljudskega izročila. V kategoriji sodobne ustvarjalnosti se je domišljiji po mnenju komisije tokrat najbolj prepustil Rudi Javornik iz Lovrenca na Pohorju; v njegovem pirhu, ki ga je kot nekoč znameniti Franc Grom še dodobra prešpikal, se je za nameček zasvetilo, v sodobno zasnovanem izdelku je bilo zaznati tudi obilo ročnega dela, spretnosti, truda in ­inovativnosti.

Praznik, vzet s trgovinske police, je naša največja napaka!

Etnolog Janez Bogataj ter odgovorni urednik Dela in Slovenskih novic Bojan Budja sta izpostavila tudi pirh Rudija Javornika. FOTO: Dejan Javornik

Rudi Javornik je postal nekakšen naslednik omenjenega Groma, izumitelja vrhniškega pirha. Naj spomnimo, da ga imajo v vitrini Bill Clinton, Angela Merkel in Vladimir Putin in da vrhniškega pirha najbrž ne bi bilo, če ne bi bilo Slovenskih novic in tradicionalnega natečaja. Če ga namreč domači pred velikonočnimi prazniki leta 1993 ne bi prepričali, da je pirhe odnesel na razstavo, bi šlo vse v pozabo. Tako pa so pirhi zmagali, vse drugo je zgodovina.

Nagrajenci Otroška sodobna ustvarjalnost

1. nagrada (darilni bon Desetak v vrednosti 100 evrov) Petra Ocvirk, Negova 2. nagrada ni bila podeljena

3. nagrada (darilni bon Desetak v vrednosti 40 evrov) Anita in Danaja Granda, Slomi

Sodobna ustvarjalnost

1. nagrada (darilni bon Desetak v vrednosti 100 evrov) Rudi Javornik, Lovrenc na Pohorju

2. nagrada (darilni bon Desetak v vrednosti 60 evrov) Erika Bohinc, Lesce 3. nagrada (darilni bon Desetak v vrednosti 40 evrov) Branko Hribar, Domžale

Kulturna dediščina

1. nagrada (darilni bon Desetak v vrednosti 100 evrov) Elizabeta Doupona, Bodonci 2. nagrada (darilni bon Desetak v vrednosti 60 evrov) Sofija Matijević, Kočevje

2. nagrada (darilni bon Desetak v vrednosti 60 evrov) Svetlana Conti Padao, Škocjan

3. nagrada (darilni bon Desetak v vrednosti 40 evrov) Miša Arh, Ljubljana

Legenda pravi, da mu je etnolog Janez Bogataj takrat pripomnil, da se bo treba v prihodnje še malce bolj potruditi, mojstra Groma pa je kritika tako spodbudila, da je začel na veliko proučevati vzorce. Slednjič se je odločil za čipko in nagelj. Njegova zamisel o prenašanju čipkastih vzorcev na pirhe je bila namreč izvirna.

1993. je bil prirejen prvi natečaj

Svoje jajčne umetnine so lahko naši bralci tudi tokrat prinesli osebno. FOTO: Dejan Javornik

Odskočna deska

Sledila je še razglasitev v kategoriji sodobne otroške ustvarjalnosti. Ko je Bogataj zagledal pirh Petre Ocvirk iz Negove, se je spomnil svojega otroštva. »Tudi sam sem v otroštvu izdeloval nekaj podobnega, spodaj obleka, zgoraj obraz, tale pirh pa je sploh posrečen, saj je kot kakšen lik iz drame Branislava Nušića ...«

Svoj izdelek sta prinesli tudi Miss Slovenije Amadea Zupan (desno) ter Miss Slovenskih novic Helena Pokeržnik. FOTO: Dejan Javornik

Prihodnje leto bo jubilejna, 30. izvedba tekmovanja, ki je našlo, kot omenjeno, že Groma, pa ne samo njega, tudi številne druge, ki so začeli obujati, denimo, praskanke – v batik tehniki ali z voskom. Akcija Slovenskih novic je obudila tudi vrsto delavnic, na katerih se lahko posameznik nauči okraševati pirhe, nastale so tudi številne razstave z velikonočnimi vsebinami. Ta akcija je bila ne nazadnje odskočna deska za vse druge podobne ...

Ocenjevanje pirhov je potekalo že devetindvajsetič. FOTO: Dejan Javornik

Saj ima danes že skoraj vsaka vas kakšno razstavo in ocenjevanja, na katerih se postavlja smerokaz, kaj je dobro in kaj manj dobro, kaj je tisto, čemur je treba slediti, kaj ponavljati. Oziroma, kot je dejal Bogataj: »V bistvu ima prav vsak pirh, ki je prispel pred ocenjevalno komisijo, ali dobro idejo, ali dobro tehnologijo, ali kakovostno oblikovanje.«