Direktorica agencije, ki financira slovensko znanost, odstopila

Direktorica Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Aris) Špela Stres je vodstvu ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) poslala pisno odstopno izjavo.

»Na začetku sem si skupaj z MVZI in sfero zastavila cilje, ki jih moram doseči, med drugim reorganizacijo Aris, vzpostavitev inovacijskega dela agencije, prenovo splošnih aktov agencije, vzpostavitev evalvacijskih procesov na nacionalni ravni skladno z zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) ter vzpostavitev kakovosti internega operativnega poslovanja Aris in s tem povezano kontrolo kakovosti delovanja agencije. Povedala sem tudi že takrat, da obstaja velika verjetnost, da ne bom ostala cel mandat, sporazumeli smo se, da je bistveno doseči zastavljene cilje. Zdaj je prišel tisti trenutek, ko sem se odločila, da je čas, da odidem,« je zapisala vodstvu ministrstva. Dodala je, da bo njen zadnji delovni dan na agenciji 5. januar.

Kot je pojasnila za Delo, je odločitev osebne narave. Pojasnila je, da so sicer vseskozi dobro sodelovali tako znotraj agencije kot z ministrstvom, imela je proste roke in vzpostavljeno zaupanje, da torej v ozadju njenega odstopa ni »kakšnih političnih igric«. Kot meni, je opravila dobro delo, ki pa naj ga zdaj nadaljujejo drugi.

Vlada je Špelo Stres za direktorico Arisa imenovala konec oktobra 2023 za mandatno dobo petih let. Pred tem je bila nekaj mesecev še vršilka dolžnosti direktorja, v preteklosti pa pomočnica direktorja za evalvacijo in kakovost na Institutu Jožef Stefan (IJS) in dolgoletna vodja Centra za inovacije in prenos tehnologij na IJS.

Dejavna je na področju podpornega okolja za inovacije, zaščite in vrednotenja intelektualne lastnine, prenosa tehnologij in ustanavljanja odcepljenih podjetij ter vzpostavljanja finančnih mehanizmov za inovacije. Med drugim je bila članica upravnega odbora Evropskega sveta za inovacije in nacionalna, delegatka na forumu za prenos znanja Evropske organizacije za jedrske raziskave (Cern).

Doktorirala je iz fizike na Univerzi v Ljubljani in magistrirala iz prava na področju intelektualne lastnine na Univerzi v Torinu.