Družina, kjer so domača opravila užitek

Celjski Center za varstvo in delo (CVD) Golovec ima tri stanovanjske skupine in štiri bivalne enote za svoje uporabnike, odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Obiskali smo dve, ki se držita druga druge, kar je za stanovalce blagodejno. Večino svojega življenja že namreč živijo skupaj in so veseli, da si lahko pomagajo še naprej. Toliko veselja in iskrenosti boste težko našli na enem mestu.