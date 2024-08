Državljani o vojni razmišljajo s svojo glavo

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko v Ukrajini divja resnična vojna, lahko v slovenskem prostoru, predvsem v civilni družbi, precej manj v politiki, spremljamo besedno vojno med zagovorniki brezpogojne vojaške pomoči Ukrajini do končne vojaške zmage in zagovorniki mirovniške rešitve za rusko-ukrajinski konflikt. Javno mnenje medtem kaže na padanje podpore nadaljnji vojaški pomoči Ukrajini.

Zadnja velika letna javnomnenjska raziskava zveze Nato, objavljena prejšnji mesec, je pokazala na trende, ki bi morali skrbeti vlado Roberta Goloba, ki se pred zavezniki poskuša prikazati kot odločna podpornica Ukrajine. Vse izjave visokih slovenskih funkcionarjev so usmerjene odločno proukrajinsko.

A pogovori z nekaterimi diplomatskimi sogovorniki tako na ukrajinski kot na ameriški strani so pokazali, da slovenski zavezniki zaznavajo razkol med uradnimi izjavami slovenskih politikov in funkcionarjev, ki so ustrezne in skladne s politiko zavezništva, ter njihovim ravnanjem, ki pogosto ni tako odločno, kot je odločna njihova retorika. Zavezniki se tudi dobro zavedajo, da slovensko javno mnenje še zdaleč ne odraža odločne podpore Ukrajini, kakršno izkazujejo politiki in funkcionarji.