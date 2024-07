Dvomi, da bo predlagani zakon psihoterapijo res uredil

V nadaljevanju preberite:

Po več kot dveh desetletjih pozivov, pobud, pa tudi delovnih skupin in osnutkov za normativno ureditev psihoterapije, je ministrstvo za zdravje pred dnevi v javno razpravo, ki bo potekala do 28. julija, dalo predlog zakona o psihoterapevtski in klinični psihoterapevtski dejavnosti.

Eden od najpomembnejših razlogov, da ta tako dolgo ni regulirana, so zelo različni pogledi akterjev, ki pa so zdaj kritični tudi do zamisli, ki jih je predstavilo ministrstvo. Večina ocenjuje, da ne prinašajo rešitev, ampak se bodo zadeve celo še bolj zapletle.