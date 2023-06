Golobov trk s proračunsko realnostjo

V nadaljevanju preberite:

Proračunski porabniki so morali do včeraj ministrstvu za finance poslati nabor predlogov in ukrepov, s katerimi bodo znižali svojo porabo in skrčili načrte za prihodnji dve leti. K temu so jih pisno pozvali na ministrstvu Klemna Boštjančiča, češ so »pričakovanja vseh predlagateljev finančnih načrtov za sredstva iz državnega proračuna višja od zmožnosti državnega proračuna. Najmanj bodo predvidoma klestili pri zdravstvenem ministrstvu in na področju obrambe.

»Kolegom na ministrstvu za finance prav nič ne zavidam,« komentira Tilen Božič, davčni strokovnjak in nekdanji državni sekretar na ministrstvu. »Po eni strani se namreč vračajo fiskalna pravila, po drugi pa je dejstvo, da nimamo vizije o tem, kakšen naj bi bil generalni razrez javne porabe, Ni pa jasno, kako bomo predvidene reforme sploh financirali.«