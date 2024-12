Gradnjo vrtca načrtujejo na kmetijskem zemljišču

V nadaljevanju preberite:

Občina Mengeš načrtuje gradnjo novega vrtca v prihodnjem letu, saj so lanske katastrofalne poplave sedanjega povsem uničile. Gradnjo načrtujejo na južnem vhodu v mesto na kmetijskih zemljiščih, ki niso poplavno ogrožena. Ministrstvo za kmetijstvo projektu ne nasprotuje. Gradnja 16-oddelčnega vrtca s skoraj 2400 kvadratnimi metri neto površin naj bi stala 8,3 milijona evrov z DDV. Preberite tudi, zakaj vrtca v Komendi, kjer ga tudi načrtujejo, na obstojči lokacijo ni možnmo zgraditi. Kaj pravijo o tem na Direkciji RS za vode in koliko finančnih sredstev v prihodnjem letu za sofinaciranje gradnje vrtcev in osnovnih šol načrtujejo na ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.