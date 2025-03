Grobnina je vse manj socialna kategorija

V nadaljevanju preberite:

Kot pravi Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije, na ceno grobnin vpliva več dejavnikov, med katerimi so ključni stroški ravnanja z odpadki, pri čemer »so cene odvoza odpadkov v zadnjih letih občutno narasle«; dvig minimalne plače in stroškov dela, kar »neposredno vpliva na poslovanje upravljavcev pokopališč« in pa »splošni stroški vzdrževanja in upravljanja pokopališč«. Glede subvencioniranja cen grobnin Vidmarjeva poudarja, da »so cene, ki jih sprejmejo občinski sveti, praviloma nižje od ekonomske cene, kar pomeni, da so v večini občin subvencije že dejansko prisotne«. »Grobnine se pogosto obravnavajo tudi kot socialna kategorija,« dodaja, »saj pokopališka dejavnost sodi med osnovne občinske javne storitve.« Pri vprašanju dviga cene grobnin je po njenem pomembno upoštevati tudi čas zadnje prilagoditve cen: »V občinah, kjer cen grobnin niso usklajevali več let, so zdaj potrebni višji dvigi, da bi pokrili dejanske stroške.« Občine pri oblikovanju cen grobnin iščejo ravnotežje med zagotavljanjem finančne vzdržnosti pokopališke dejavnosti, ki jo izvaja javno podjetje in dostopnostjo storitev za prebivalce. Zaradi naraščajočih stroškov pa je postopno prilagajanje cen pričakovati tudi v prihodnje, poudarjajo na Skupnosti občin.