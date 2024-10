Hrvatje pred vrati še enega živilskega podjetja?

V nadaljevanju preberite:

»Do mene so prišle novice, da v Farme Ihan vstopa nov lastnik, ki je tujec. Ali družbo res prevzema tuji vlagatelj oziroma ali namerava njen lastnik Slovenski državni holding (SDH) Farme Ihan res prodati tujcem?« sprašuje vlado v poslanskem vprašanju poslanec koalicijske SD Predrag Bakovič. Podobni namigi so prišli tudi do Romana Žvegliča, predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice. Kot je izvedel, interes za vstop v lastništvo Farm Ihan obstaja. Zakaj se mu zdi to težava? »Ker bi tako v tujo last prešlo tudi 1800 hektarjev zemljišč, ki jih imajo Farme Ihan v zakupu,« odgovarja.

Po besedah sogovornikov naj bi za Farme Ihan interes kazala Panvita, ki je sama nedavno pristala v rokah hrvaškega sklada. Panvita je največje kmetijsko in agroživilsko podjetje v severovzhodni Sloveniji in od države najema tudi več kot 3000 hektarjev zemljišč. Če bi Farme Ihan prodali njej, bi imeli Hrvati v zakupu skoraj 5000 hektarjev slovenske državne zemlje.

Toni Balažič, izvršni direktor skupine Panvita, trdi, da za njihov vstop v tem trenutku niso izrazili interesa. »Spremljamo pa seveda, kaj se na trgu dogaja. Vendar moram jasno povedati, da je konsolidacija v Sloveniji in regiji neizogibna in nujna ... Sprijaznimo se z dejstvom, da se bo konsolidacija zgodila, kot se je pred tem zgodila v mlečni, trgovski in pijačarski industriji,« napoveduje.

Vlada Roberta Goloba bi očitno morala razmisliti, kaj bo v prihodnje z zakupnimi pogodbami, ki jih ima sklad kmetijskih zemljišč sklenjene s kmetijskimi podjetji, če se spremeni njihovo lastništvo. Novi lastnik zdaj namreč avtomatično podeduje tudi zakupno pogodbo. Tako se je zgodilo pred Panvito tudi v Perutnini Ptuj, ko so Ukrajinci dobili v zakup več kot 3670 hektarjev državnih zemljišč.