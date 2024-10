Izpit iz znanja slovenščine za zdravnika stane 610 evrov, država vrne 300

Tuji zdravniki, ki se želijo zaposliti pri nas, morajo dokazati tudi znanje slovenskega jezika. V ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, kjer imajo kar nekaj tujih zdravnikov, so ponudnika za poučevanje slovenščine iskali z javnim naročilom.

V mariborskem zdravstvenem domu so z oddajo naročila male vrednosti za poučevanje slovenskega jezika izbrali samostojno podjetnico Jano Lovrec Sršo. Za ta namen so sklenili okviren sporazum za dve leti in za 3820 urnih postavk šolskih ur, v znesku skoraj 154 tisoč evrov (brez davka). Pri tem je treba vedeti, da bodo ur naročili le toliko, kolikor jih bodo potrebovali. Njihova količina za naročnika namreč ni obvezujoča, izhaja iz naročila: »Naročnik bo podatke sporočal sproti skladno s potrebami. O obsegu storitev se bosta izvajalec in naročnik sproti dogovarjala.«

Z omenjeno podjetnico so v ZD Maribor začeli sodelovati že lani: podatki aplikacije Erar kažejo, da so ji od avgusta 2023 do oktobra 2024 nakazali skoraj 32 tisoč evrov.

Helena Blažun Vošner, pomočnica direktorja za splošne zadeve v ZD Maribor, je pojasnila, da je bilo naročilo opisane storitve neizogibno, saj imajo v procesu zaposlovanja nekaj tujih zdravnikov, ki morajo opraviti izpit iz slovenskega jezika: pet specialistov pediatrov, dve ginekologinji, pet zdravnikov, ki bodo vpisali specializacijo iz družinske medicine, pediatre in še nekaj zobozdravnikov. Do zdaj so izpit opravili že štirje, med njimi dve specialistki družinske medicine, specialistka ginekologije in kandidatka za specializacijo iz pediatrije.

Kader prihaja k njim iz Makedonije, Srbije, Turčije, Ukrajine. Kot je dejala pomočnica direktorja, so za možne tuje strokovnjake bolj zanimivi, če jim ponudijo pomoč pri urejanju vsega potrebnega v zvezi s selitvijo v našo državo. Veliko je administrativnih opravil (nostrifikacije potrdil o izobrazbi, dovoljenja za bivanje itd.), pomagajo reševati tudi stanovanjska vprašanja in krijejo izobraževanja iz slovenskega jezika. Ta morajo biti zares intenzivna, če želijo kandidati uspešno in čim prej opraviti izpit, je povedala Helena Blažun Vošner. V povprečju potrebujejo 80 izobraževalnih ur.

Plačajo več, kot dobijo

Do 300 evrov javnim zavodom za stroške tečaja in izpita iz slovenščine za tuje zdravnike sicer povrne država, a je to glede na dejanske stroške izjemno malo – samo izpit pri Zdravniški zbornici Slovenije stane 610 evrov.

Tuji zdravniki iz tretjih držav morajo pred začetkom dela v EU, torej tudi v Sloveniji, izpolniti pogoje za priznanje poklicne kvalifikacije, kar pri nas izvaja ministrstvo za zdravje. Gre za nostrifikacijo diplome, primerjanje programov posameznih specializacij, ki so jih pridobili, z našimi, pridobiti morajo znanje, ki ga morda v svoji državi niso, in opraviti za to potrebne izpite, pred začetkom dela še strokovni izpit v slovenskem jeziku.

Postopki pri ministrstvu za zdravje trajajo leto ali dve, lahko se končajo tudi neuspešno. Zdravnik potrebuje za zaposlitev pri nas pisno znanje jezika na ravni B2, ustno pa na ravni C1. Odkar je preverjanje znanja jezika preneseno na Zdravniško zbornico (ZZS), ga je morda malo lažje opraviti, saj je izpit prilagojen zahtevam opravljanja zdravniškega poklica, a to še vedno pomeni, da mora kandidat izkazati veliko znanja in suvereno dokazati jezikovne sposobnosti za vsakdanje delo (pogovor) v ambulanti s pacienti ter za strokovni pogovor med dvema zdravnikoma.

Od 23. junija 2022, kolikor izvaja te izpite zbornica, je izpit na devetih razpisanih preizkusih uspešno opravilo 98 zdravnikov iz tujine, med njimi 18 zobozdravnikov. Izpitov se je udeležilo 135 kandidatov – nekateri večkrat. V tem času je bilo na novo vpisanih v Zdravniško zbornico 88 tujih zdravnikov, kar pomeni, da je večina tistih, ki so izpit iz slovenščine opravili, naredila tudi vse druge korake, potrebne za samostojno delo pri nas.