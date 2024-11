Janeza Janšo so hitri prsti stali več deset tisoč evrov

V nadaljevanju preberite:

Janez Janša je izgubil tožbo proti sodnikom in tožilki, ki so bili vpleteni oziroma »mu krivično sodili v sodnem procesu Patria«. Sojenje se je začelo konec leta 2019, zdaj pa je v sklepni fazi z dokončno odločitvijo o tem, koliko mora plačati za stroške postopka. »To je pravda, za katero vsak povprečen pravnik ve, da ne more uspeti. Franci Matoz ni tako neuk odvetnik, da tega ne bi vedel, vprašanje pa je, ali je Janši to tudi povedal,« komentira odvetnik Emil Zakonjšek, ki je v zadevi zastopal tri sodnike. Zakonjšek je za Delo sicer še povedal, da pričakuje, da bodo stroški v roku poravnani, v nasprotnem bo sledila izvršba. Kdo vse in koliko je od Janše že izterjal prek rubeža?