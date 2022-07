Kaj, če pismonoša prinese paket in nimate gotovine? Ni problema!

Te skrbi so zdaj odveč, saj smo pri Pošti Slovenije pismonoše, ki dostavljajo paketne pošiljke, in poštna okenca naših pošt (razen pogodbenih pošt) opremili z dodatnimi POS-terminali*. To pomeni, da vam bo odslej pismonoša Pošte Slovenije za plačilo odkupnine oz. po povzetju ponudil POS-terminal, vi pa boste plačilo lahko opravili kar s svojo plačilno kartico. Popolnoma enostavno in varno, enako kot v trgovini, le da bo ta trgovina na vratih vašega doma.

Plačilo s kartico na pragu lastnega doma

Ko nakupujemo prek spleta, se večinoma sicer odločimo za plačilo s kartico, saj je plačevanje naročenega blaga s kartico ob spletnem nakupu najbolj priročna rešitev. Vendar nekateri še zmeraj prisegajo na pristen stik z resnično osebo, ki ji zaupajo kupnino, in raje plačujejo po povzetju. Prav tako se ljudje včasih za plačilo po povzetju (z odkupnino) odločijo, če pri spletnem trgovcu plačujejo prvič. S tem prevzamejo nase tudi skrb, da bodo še pred dostavo paketa dvignili gotovino, s katero pismonoši poravnajo strošek blaga, ki se nahaja v paketu.

Odslej za večino gospodinjstev po državi skrbi o pravočasnem dvigu gotovine ni več. Če vam bo paket dostavljala Pošta Slovenije, vam bo pismonoša ponudil možnost plačila s plačilno kartico, torej prek POS-terminala. Na tak način boste plačilo opravili popolnoma enako, kot če bi naročeno blago kupovali v fizični trgovini in na koncu plačali s kartico. Plačila boste opravljali brez provizije. Za naročeno blago boste odšteli praviloma toliko, kot vam je sporočil prodajalec oziroma pošiljatelj blaga, ko ste potrdili spletni nakup**. Hitro, enostavno in varno.

Če boste pismonošo zamudili, boste lahko pozneje na poštnem okencu vseh pošt (razen pogodbenih pošt) prevzem paketa prav tako lahko plačali s kartico na POS-terminalu. Pred odhodom na pošto vam torej ne bo treba dvigovati gotovine, ampak boste plačilo hitro in varno uredili kar s svojo plačilno kartico.

Če boste za plačilo uporabili kartico Visa z odloženim plačilom Nove KBM, boste večji nakup lahko razdelili na obroke.*** FOTO: Pošta Slovenije

Znesek nakupa lahko razdelite na obroke s kartico Visa z odloženim plačilom Nove KBM

Pri pismonoši Pošte Slovenije ali na poštnih okencih pošt (razen na pogodbeni pošti) lahko paket plačate z vsemi najpogostejšimi plačilnimi karticami, če pa boste za plačilo uporabili kartico Visa z odloženim plačilom Nove KBM, boste nakup v vrednosti med 50 EUR in 5.000 EUR v okviru svojega limita lahko razdelili na do 12 obrokov***. To je priročna rešitev v primeru, ko gre za večje nakupe, ki obremenijo družinski proračun.

Da boste kartico Visa z odloženim plačilom lahko uporabljali tudi za obročno plačevanje, morate zanjo vklopiti storitev Varnostni SMS. V približno 30 sekundah po opravljenem plačilu boste prejeli SMS z navodili za razdelitev plačila na obroke. Nakup lahko razdelite na obroke v 60 minutah po plačilu, in sicer v povratnem sporočilu napišete, na koliko obrokov želite poravnati plačilo. Razdelitev nakupov na obroke je zelo diskretna, saj vse opravite z SMS-sporočili, z dostavljavcem se vam ni treba pogovarjati ali razlagati, kako boste razdelili znesek nakupa, saj to opravite potem, ko že zapusti vaš hišni prag. Če se za delitev na obroke odločite pozneje (po preteku 60 minut od plačila), lahko to naredite tudi v svoji spletni ali mobilni banki Bank@Net oz. mBank@Net, in to do konca obračunskega obdobja za kartico.

Ni gotovine, ni problema

Spletno nakupovanje je še zmeraj v porastu, odslej pa je večini slovenskih gospodinjstev prihranjena skrb dvigovanja gotovine za plačilo paketa z odkupnino. Prenosni POS-terminal, na katerem pismonoši Pošte Slovenije poravnate znesek s plačilno kartico, ter POS-terminali na okencih pošt (razen pogodbenih pošt) so praktična rešitev za vse, ki iz kakršnega koli razloga ne želite plačevati spletnih nakupov prek spleta, želite pa uživati v svobodi nakupovanja, ki jo omogoča splet.

* Zaradi sprotne organizacije dostave in prilagajanja prometa se lahko občasno zgodi, da plačila preko POS-terminala ne omogočamo vedno v istih dostavnih okrajih. Seznam pošt preverite na povezavi https://www.posta.si/zasebno-site/Documents/Seznam-post-s-POS-terminali.pdf.

** Če vam bo prodajalec blago poslal v paketu z odkupnino (po povzetju) s plačilnim nalogom UPN QR, se vam bo ob prevzemu paketa poleg zneska odkupnine obračunala še provizija oz. nadomestilo za plačilo plačilnega naloga UPN QR po ceniku, ki je dosegljiv na https://www.posta.si/zasebno-site/Documents/Ceniki/Cenik-ostalih-storitev.pdf.

*** Cenik obročnih plačil s kartico Visa z odloženim plačilom Nove KBM je dostopen na https://www.nkbm.si/cenik-splosni-pogoji.

Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije