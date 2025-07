Britanska nagrada slovenski rešitvi za varnejše predpisovanje zdravil

Na letošnji podelitvi nagrad HSJ digital awards 2025 je britanski Somerset NHS Foundation Trust osvojil nagrado v kategoriji Izboljšanje upravljanja zdravil s pomočjo digitalnih tehnologij, in sicer za napredno integracijo rešitve better meds oziroma elektronskega temperaturno-terapevtskega lista (eTTL) slovenskega podjetja Better. To kliničnim ekipam omogoča varnejše, učinkovitejše in preglednejše elektronsko predpisovanje zdravil.

In kaj vključuje projekt? Projekt vključuje integracijo sistema better meds z nacionalnim sistemom elektronskih receptov (EPS) ter regionalnim zdravstvenim sistemom SIDeR (somerset integrated digital e-record). To pa je, kot so sporočili iz podjetja Better, omogočilo enoten in varen dostop do podatkov o zdravilih v vseh segmentih obravnave, od bolnišnic do skupnostnih centrov in ustanov za duševno zdravje. »Klinično osebje ima tako v realnem času dostop do strukturiranih podatkov o zdravilih, kar zmanjšuje napake, skrajšuje čakalne dobe in izboljšuje varnost pacientov.«

S strukturiranimi podatki o zdravilih do več tisoč ur prihrankov

Projekt so v Somersetu izvedli na 12 lokacijah, vključno z glavnima bolnišnicama Musgrove Park in Yeovil District ter enajstimi skupnostnimi bolnišnicami. Zasnova, kot navajajo, je bila narejena v sodelovanju s kliničnim osebjem in pacienti ter temelji na nacionalnih standardih ​openEHR in FHIR za interoperabilnost zdravil. Sistem naj bi po ocenah vsako leto prihranil več kot 12.000 ur kliničnega časa, predvsem ob sprejemih in odpustih pacientov, so še sporočili.

Sistem elektronskega predpisovanja, kot ga je uvedel Somerset, omogoča tudi boljšo stroškovno učinkovitost zdravstvenih ustanov. Poleg tega na ravni države ustvarja podlago za ustanovitev skupnosti uporabnikov, ki si lahko izmenjujejo znanje, dobre prakse in rešitve.

Ob tem je Leo Martin-Scott, glavni digitalni farmacevt v bolnišnici v Somersetu, poudaril, da ta projekt dokazuje, kaj je mogoče doseči, ko se vodstvo bolnišnice, digitalna strategija in tehnologija poenotijo za dosego skupnega cilja. Po njegovih besedah bodo strukturirani podatki o zdravilih na leto prihranili na tisoče ur, izboljšali natančnost in okrepili kontinuiteto preskrbe.

Direktor in ustanovitelj podjetja Better Tomaž Gornik pa poudarja, da gre za velik dosežek za Somerset in tudi za Better. »S tem projektom smo skupaj premaknili meje mogočega in dokazali, da je pristop, ki temelji na podatkovni platformi, ne le prihodnost, ampak realnost sodobnega zdravstva.«

Analitično orodje s ključnimi informacijami o stanju pacienta

Nagrada za projekt je pomembna tudi, ker gre za dejansko izvedbo elektronskega temperaturno-terapevtskega lista (eTTL). Gre za analitično orodje, ki medicinskemu osebju, predvsem zdravnikom, na klik podaja vse ključne informacije, na podlagi katerih lahko hitro ugotovijo trenutno stanje pacienta.

»Rešitev better meds je temelj za sodobni terapevtski pogled, ki zdravnikom omogoča hiter vpogled v bolnikovo stanje, terapijo, vitalne znake, laboratorijske izvide in druge klinične podatke, vse na enem mestu. Podatki so skozi informatiko generirani avtomatsko in jih ni treba prepisovati iz sistema v sistem, eTTL pa je lahko v celoti prilagojen različnim bolnišničnim oddelkom. Ključna prednost better medsa je tudi v tem, da omogoča delovanje na ravni več bolnišnic hkrati, kar Better že dokazuje v Veliki Britaniji, kjer se ista rešitev uporablja v regijah Somerset in Plymouth,« so še pojasnili.

Direktorica produkta better meds Božidarka Radović pa je poudarila pomen takšnih rešitev za zdravstvo: »Elektronski sistem omogoča večjo preglednost in varnost pri obravnavi pacienta, saj zmanjšuje možnost napak pri predpisovanju, predvsem pri kompleksnih terapijah. Poleg tega skrajša čas, ki ga zdravniki in medicinske sestre porabijo za administrativno delo.«

Prihodnosti zdravstva

Prejeta nagrada potrjuje, da digitalna transformacija zdravstva temelji na odprtih standardih in strukturiranih podatkih, so še navedli. »Projekt, ki so ga izpeljali v Somersetu, tako ni zgolj enkraten dosežek, ampak tudi model, ki ga lahko prevzamejo še druge zdravstvene ustanove tako v Veliki Britaniji kot drugod po Evropi.«

Somerset NHS Foundation Trust je vodilna zdravstvena ustanova v okrožju Somerset v Veliki Britaniji, ki zagotavlja celovito zdravstveno oskrbo. Vključuje dve bolnišnici (Musgrove Park v Tauntonu in Yeovil Hospital), pa tudi območne zdravstvene in ustanove za duševno zdravje ter upravljanje četrtine lokalnih zdravstvenih domov. Trust zagotavlja enotno oskrbo za več kot 800.000 prebivalcev Somerseta.