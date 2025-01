Kako enostavno preverite, do kdaj velja e-vinjeta

V prihodnjih tednih bo nakup elektronske vinjete opravilo veliko uporabnikov avtocest in hitrih cest, saj večini veljavnost letne poteče v prvih dneh februarja. Dars je zato pred dnevi aktiviral orodje za preverjanje veljavnosti e-vinjet.

Darsovo orodje za preverjanje veljavnosti e-vinjet je dostopno na spletni strani družbe (https://evinjeta.dars.si). Po vnosu registrske številke vozila uporabnik dobi podatek, ali za njegovo vozilo obstaja veljavna e-vinjeta in do kdaj je ta veljavna.

Pravna podlaga za takšno preverjanje veljavnosti e-vinjet je v novem zakonu o cestninjenju, ki je začel veljati 18. decembra lani, so zapisali na Darsu.

Novi zakon o cestninjenju glede preveritve veljavnosti e-vinjete določa, da lahko cestninski zavezanec na spletni strani upravljavca cestninskih cest z vnosom registrske številke vozila do 3500 kilogramov največje dovoljene mase in države registracije preveri, ali zanj obstaja veljavna e-vinjeta.

Po vnosu teh podatkov se v evidenci prodanih elektronskih vinjet izvede preveritev. Če vinjeta velja, dobi cestninski zavezanec podatek o datumu izteka veljavnosti in cestninskem razredu, za katerega je bila izdana.

Ob nakupu navedite pravilne podatke

Če vozilo nima veljavne elektronske vinjete ali če je oproščeno plačila cestnine v skladu s tem zakonom in posledično uvrščeno na listo oproščenih vozil, se cestninskemu zavezancu prikaže obvestilo, da vozilo nima veljavne elektronske vinjete ali da je oproščeno plačila cestnine.

Dars uporabnike pred nakupom nove vinjete vnovič opozarja, naj bodo pri tem pozorni na pravilnost podatkov, ne glede na to, ali e-vinjeto kupujejo sami v Darsovi spletni trgovini ali pa bodo nakup opravili na fizičnem prodajnem mestu in bo podatke v sistem vnesel prodajalec (na bencinski črpalki, pošti ali v drugi trgovini). Pri nakupu naj bodo posebej pozorni na registrsko številko, državo registracije, cestninski razred, vrsto e-vinjete in datum začetka veljavnosti.

Slovenija je vinjetni sistem uvedla s 1. julijem 2008. Sprva so bile v obliki nalepk, ki jih je bilo treba nalepiti na vetrobransko steklo, od 1. februarja 2022 pa imamo le še elektronske vinjete.