Kegljevič Zagorčeva odstopila z mesta članice uprave Darsa

Lidija Kegljevič Zagorc je po imenovanju za državno sekretarko na ministrstvu za naravne vire in prostor v četrtek odstopila z mesta članice uprave Darsa, je družba danes objavila na spletni strani Ljubljanske borze. Uprava Darsa je tako zdaj tričlanska, sestavljajo jo predsednik David Skornšek ter člana Andrej Ribič in Rožle Podboršek.

Skornšek Dars vodi od 7. novembra. Položaj je nastopil po odstopu Valentina Hajdinjaka, ki se je pod plazom kritik znašel po razkritju POP TV o domnevnem pobiranju podkupnin za posle z Darsom in sumu kartelnega dogovarjanja pri poslu avtovleke. Skornška, ki je bil do tedaj član uprave, pristojen za področje financ in računovodstva, je nadzorni svet Darsa na čelo družbe imenoval za pol leta.