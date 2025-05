Konovo prvi prebit predor v gradnji hitre ceste na Koroško

Dars je danes obeležil zaključek izkopa 497 metrov dolgega predora Konovo, ki bo del 1,8 kilometra dolge navezovalne ceste na hitro cesto med Velenjem in Slovenj Gradcem. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je povedal, da projekt severnega dela tretje razvojne osi teče po načrtu, dela v predoru pa naj bi bila končana do konca leta.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je izrazila veselje, da »končno vidi luč na koncu predora«. Pričakuje, da bodo Korošci luč na koncu predora zagledali sredi leta 2029, čeprav je bila sprva napovedano, da bi bila dela na hitri cesti od Šentruperta do Slovenj Gradca, ki predstavlja severni del t. i. tretje razvojne osi, končana leta 2028.

V okviru severnega dela tretje razvojne osi je trasa od Velenja do Slovenj Gradca dolga 17,5 kilometra, za zadnji sklop tega odseka v dolžini 2,4 kilometra (na območju Velenja) pa po njenih navedbah še pridobivajo gradbeno dovoljenje. Ocenila je, da je bila odločitev iz leta 2018, da se odsek do Slovenj Gradca razdeli na sedem sklopov, pravilna.

Ribič pričakuje, da bodo do konca leta končali tudi dela na območju Škalskega jezera. Pripravljajo se na gradnjo sklopov Velunja, Škale in Podgorje, sklopa Gaberke in Jenina pa sta že končana. Gradbeno dovoljenje za sklop Velenje naj bi po Ribičevi oceni dobili do konca leta, dela naj bi predvidoma stekla naslednje leto.

Preboj predora Konovo. FOTO: Dars

Za sklop Velunja, ki je največji in najbolj zahteven sklop med Velenjem in Slovenj Gradcem, saj bo imel dva dvocevna predora, 10 viaduktov in 35 težjih objektov, Ribič pričakuje dokončanje del v 52 mesecih. Dars je pred dnevi javno naročilo za ta dela oddal konzorciju na čelu s Kolektorjem CPG. Njegova ponudba je znašala 397,7 milijona evrov brez davka.

Glede gradnje hitre ceste med Šentrupertom oz. štajersko avtocesto in Velenjem je ministrica Bratušek pojasnila, da je v teku pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja. Tega odseka pa niso razdelili na sklope, ker je nekoliko krajši.

Pomembno tudi za Belo krajino

Tretja razvojna os po besedah Bratušek ni pomembna samo za Šaleško dolino in Koroško, temveč tudi za Belo krajino. Upa, da bodo letos naredili korak naprej tudi pri projektu južnega dela tretje razvojne osi in pridobili dokončno gradbeno dovoljenje na prvem odseku hitre ceste od Novega mesta proti Metliki. Napovedala je, da bo budno spremljala razvoj projekta in v okviru svojih pristojnostih gledala pod prste vsem odgovornim za njegovo uspešno izvedbo.

Za odsek Slovenj Gradec–Dravograd je v pripravi državni prostorski načrt (DPN). Trenutno potekajo dopolnitve strokovnih podlag in usklajevanja z nosilci urejanja prostora. Po zaključku postopkov bo vlada sprejela uredbo o DPN, predvidoma konec letošnjega leta. Podoben postopek poteka tudi za odsek Otiški Vrh–Prevalje, kjer se zaključujejo študije in strokovne podlage. Po javni razgrnitvi in obravnavi pripomb bo sledil sprejem uredbe o DPN.