KPK: Postopek izbora predstavnika na Evroviziji je bil voden netransparentno

Slaba dva meseca po koncu Evrovizije, kjer je Slovenijo zastopala Raiven s skladbo Veronika, je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) zaključila postopek v zvezi z izborom izvajalca za Evrovizijo. Pri izvedbi postopka izbora je zaznala korupcijska tveganja, ki vplivajo na transparentnost postopka izbora in zagotovitev enakopravne obravnave izvajalcev, zato je RTV Sloveniji izdala več priporočil, so sporočili s KPK.

Med priporočili so, da RTV takoj, ko je mogoče, z vidika proaktivne transparentnosti dokumentacijo izborov javno objavi in že na začetku dokončno določi njihova pravila. Da formalizira postopek sprejemanja pravil izborov, kjer bo jasno vidno, kdo je sprejel pravila in kdaj so bila sprejeta in da postopke glasovanja izbornih komisij uredi tako, da bo zagotovljena tajnost glasovanja.

KPK je postopek začela na podlagi več prijav, ki jih je prejela januarja letos. Iz njih so izhajali očitki o o domnevnih nepravilnostih pri izboru predstavnika RTV Slovenija za 68. tekmovanje za Pesem Evrovizije 2024. V predhodnem preizkusu je pridobila pojasnila in dokumentacijo RTV Slovenija ter pojasnila nekaterih sodelujočih v postopku izbora predstavnika na Evroviziji ter preučila področno zakonodajo.

Raiven s plesalci na evrovizijskem odru FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Pravilnik ni bil javno in vnaprej objavljen

Komisija je ugotovila, da je bil postopek izbora slovenskega predstavnika na Pesmi Evrovizije voden netransparentno, saj pravilnik, ki je podrobneje urejal postopek izbora, ni bil javno in vnaprej objavljen. Prav tako ta pravilnik ni datiran, po pojasnilih RTV Slovenija pa ne obstaja dokumentacija, ki bi dokazovala, kdaj je nastal.

Imena članov komisije objavili kasneje

V nasprotju z najvišjimi standardi transparentnosti RTV Slovenija tudi ni objavila imen članov komisij, ki so ocenjevali skladbe, oziroma jih je objavila šele po tem, ko jih je zanje zaprosila KPK. Po mnenju KPK je v takšnih primerih pomembno, da se javnosti pravočasno razkrije, kdo na izboru odloča. Pravila, merila, kriteriji, stopnje in sestava različnih komisij, ki o izvajalcih odločajo, morajo biti poznana vnaprej oziroma pred samim pričetkom postopka izbora. »Na ta način se lahko sodelujoči na izboru z njimi seznanijo, hkrati pa takšna transparentnost odpravlja korupcijska tveganja naknadnega prilagajanja pravil in veča možnost enakopravne obravnave kandidatov. RTV Slovenija tudi ni spoštovala lastno postavljenih določb pravilnika, ki se nanašajo na pravila točkovanja članov mednarodne komisije, prav tako ni bila zagotovljena tajnost glasovanja,« je zapisala KPK.

Privilegiranja izbrane izvajalke ni potrdila

Kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pa Komisija ni potrdila. Na podlagi pridobljenih podatkov in izjav namreč ni potrdila očitkov iz prijav o nasprotju interesov članice obeh strokovnih komisij, ki sta odločali o izvajalcu. Prav tako ni potrdila očitkov o pritiskih ali vplivih v zvezi z izbiro izvajalca, saj so člani slovenske in mednarodne komisije za izbor izvajalca za Pesem Evrovizije 2024 zatrdili, da nanje ni nihče vplival. Postopek obravnave je tako z izdajo priporočil ustavila, RTV Slovenija pa zaprosila, da jo v treh mesecih obvesti o izvedenih ukrepih.