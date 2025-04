KPK bo ugotavljala morebitne kršitve pri dopustovanju premierja pri Subotiču

Premier Robert Golob je s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Tomaža Subotiča, ki ga je Golobova vlada sicer imenovala v dva sveta javnih zdravstvenih zavodov. KPK bo v predhodnem preizkusu preverila obstoj morebitnih kršitev zakona o integriteti, poroča POP TV. Golob je zatrdil, da zadevi nista povezani.

POP TV je v rubriki oddaje 24ur Fokus razkril zasebna sms-sporočila med Golobom in Subotičem, ki dokazujejo, da je premier dopustoval v Subotičevi hiši v Karigadorju na Hrvaškem. To naj bi se v letu 2023 po navedbah POP TV zgodilo trikrat po nekaj dni, in sicer konec maja, v začetku junija in konec junija oziroma v začetku julija. Iz kabineta predsednika vlade televiziji niso posredovali potrdila, da bi Golob za svoje dopustovanje plačal. Subotiča sicer v tem času ni bilo tam, še navaja televizija.

Je pa vlada nekaj dni po drugem obisku Karigadorja, 8. junija, Subotiča imenovala v svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

V vladi po navedbah televizije trdijo, da je bil Subotič imenovan na predlog zdravstvenega ministrstva, takratni minister Danijel Bešič Loredan pa je takrat na novinarski konferenci na vprašanje, ali gre za njegove predloge, dejal, da so bili člani svetov izbrani na predlog vlade.

Na podlagi dokumentacije in sporočil, ki so jih novinarji pokazali predsedniku Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robertu Šumiju, je komisija uvedla predhodni preizkus preverjanja morebitnih kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, poroča televizija.

Premier »odločno zavrača namigovanja v oddaji Fokus na POP TV«, da je bil Subotič imenovan v svet zavoda, ker se je predsednik vlade zasebno mudil v njegovi hiši, so za STA sporočili iz kabineta predsednika vlade. »Očitno je uspešno zaključevanje vladnih reform, predvsem pa zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ločuje javno in zasebno zdravstvo, sprožilo poskus preusmerjanja pozornosti z zgodbami, ki v resnici to niso,« so zapisali.

Predsednik vlade bo v okviru svojih pristojnosti zahteval od resorne ministrice, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju v Splošni bolnišnici Celje ustrezno ukrepa, so še napovedali v odzivu za STA.

Tomaž Subotič FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiff

Premierja so na POP TV za komentar vprašali ob podpisu dogovora o usklajenosti predloga pokojninske reforme med socialnimi partnerji. »Razumem, da bodo zdaj napadi name osebni in šli v vse različne smeri, ampak tisto, kar je pomembno za ljudi, ni to, s katerim prijateljem sem jaz čez vikend, je pomembno, kaj ta vlada dela,« je dejal Golob. Zatrdil je, da imenovanje Subotiča v sveta zavodov in njegovo počitnikovanje nista povezana, da ima dosti znancev in preživlja vikende z marsikom.

Subotič je v odzivu za STA zapisal, da je funkcijo člana in predsednika sveta celjske bolnišnice sprejel, ker je menil, da lahko glede na svoje izkušnje in znanje prispeva k izboljšanju razmer. »In na tem področju sem bil skupaj z ekipo uspešen. In to ne le z vidika znižanja izgube, ampak tudi in predvsem na področju skrbi za bolnike,« je navedel. Poudaril je, da je za to porabil veliko svojega časa in od tega ni imel nobenih dodatnih koristi.

»Glede na današnji senzacionalistični konstrukt na POP TV, ki ni upošteval realnih dejstev, sem se zato odločil, da si podarim darilo za jutrišnji 66. rojstni dan in odstopim. Torej, z današnjim dnem odstopam kot predsednik in član sveta Splošne bolnišnice Celje. Svetu zavoda pa želim uspešno nadaljnje delo,« je dodal v odzivu za STA.

Subotič je bil sicer del pričakovane menjave predstavnikov vlade v svetu ljubljanske psihiatrične klinike po tistem, ko so prejšnji svetniki ob obravnavi očitkov o domnevnem nasilju na kliniki sporočili, da vodstvu klinike zaupajo, medtem ko je tedanji minister za zdravje ocenil, da mora direktor bolnišnice Bojan Zalar odstopiti. Iz podobnih razlogov je 20. marca letos vlada Subotiča odpoklicala iz sveta zavoda skupaj s še tremi člani. Razlog za menjavo je bila neuradno tudi Subotičeva podpora vnovičnemu imenovanju Zalarja na direktorsko mesto, čemur nasprotuje tudi aktualna ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

V oddaji so razkrili še en sum sporne prakse. Preverjali so namreč, ali je pravno mnenje, ki ga je Subotič potreboval za eno od družb, kjer je nadzornik, plačala celjska bolnišnica. Pridobili so namreč sms-sporočilo, ki razkriva, da je Subotič to mnenje pri odvetniški družbi Nine Zidar Klemenčič naročil kar prek prvega moža bolnišnice Dragana Kovačiča. Dokaza, ki bi potrjeval ali zanikal možnost zlorabe, jim bolnišnica ni posredovala, Subotič ne komentira, saj da ga »ne vežejo omejitve v povezavi z angažiranjem odvetniških pisarn« in so njegova zasebna stvar. V odvetniški družbi pa so insinuacije zavrnili kot žaljive in zatrdili, da so Splošni bolnišnici Celje skladno s pogodbo zaračunavali samo storitve, opravljene za bolnišnico, so navedli na televiziji. Bolnišnica je namreč z Zidar Klemenčič tudi za to obdobje sklenila pogodbo za pravne storitve.