Le dobra petina vabljenih otrok oddalo kri za preverjanje vsebnosti svinca

Zgolj dobra petina vabljenih triletnikov iz petih koroških občin, ki jim je NIJZ ponudil možnost odvzema krvi za preverjanje vsebnosti svinca, se je odzvalo na vabila. Rezultate bodo starši na dom prejeli po opravljenih analizah, so pred prihajajočim mednarodnim tednom preprečevanja zastrupitev s svincem danes sporočili z ravenske enote NIJZ.

Ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je na tokratne odvzeme krvi za preverjanje vsebnosti svinca v krvi pisno povabila okoli 600 triletnikov iz občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd. Odvzemi krvi so potekali prejšnji teden. »Odzivnost na odvzem vzorcev krvi je bila zgolj dobrih 20 odstotkov otrok, ki so izpolnjevali kriterije za vabilo (starost in bivališče),« so sporočili z NIJZ.

V preteklosti so zaradi prisotnosti težkih kovin v okolju vsebnost svinca v krvi otrok redno preverjali le v občinah Črna na Koroškem in Mežica, po lanski ujmi, ko je narasla Meža mulj s težkimi kovinami nanosila po celotni Mežiški dolini in v Dravsko dolino, pa so odvzeme razširili na še tri dodatne koroške občine.

Po poplavah svinca niso zaznali

Otroke iz vseh petih omenjenih občin v starosti od 24 do 48 mesecev so prvič na odvzeme povabili že novembra lani, analize takrat odvzetih vzorcev pa po navedbah NIJZ niso pokazale, da bi bile zaradi poplav vrednosti svinca v krvi otrok višje.

Vsebnost svinca v krvi je kazalnik izpostavljenosti svincu iz okolja, mlajši otroci pa so najbolj dojemljiva skupina populacije za njegove škodljive vplive, so spomnili pri NIJZ. Ta z različnimi preventivnimi in drugimi aktivnostmi opozarja javnost na nevarnost izpostavljanja svincu, to pa je v ospredju tudi mednarodnega tedna preprečevanja zastrupitev s svincem, ki bo letos potekal od 20. do 26. oktobra.

Slogan letošnje že 12. tovrstne kampanje je Svetla prihodnost se začne brez svinca. Z njo opozarjajo vlade, zdravstvene in druge organizacije, industrijo in vse druge na nesprejemljiva tveganja izpostavljenosti svincu in potrebo po ukrepanju za zaščito zdravja otrok.

»Čeprav so škodljivi učinki svinca dobro poznani, splošno priznani in so številne države sprejele ukrepe, ostaja izpostavljenost svincu, zlasti v otroštvu, ključna skrb zdravstvenih delavcev po vsem svetu,« so v sporočilu za javnost izpostavili pri NIJZ.

Ponovno so poudarili, da je svinec strupen in otroke prikrajša za njihovo zdravo prihodnost ter da smo svincu lahko izpostavljeni iz različnih virov. To so lahko barve, glazure keramike, kozmetika, vodovodne napeljave, ostanki rudarjenja in taljenja rude, reciklaže baterij, streliva in ribiške uteži. Vir izpostavljenosti so lahko tudi rudniški odpadki, ki jih, kot opozarjajo pri NIJZ, v Sloveniji še vedno lahko kupimo v obliki gradbenega materiala.

Kampanja ob mednarodnem tednu preprečevanja zastrupitev s svincem, ki poteka pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, v zadnjih letih poudarja predvsem pomen preprečevanja izpostavljenosti svincu v zgodnji mladosti. V prvih letih kampanje pa je bila v središču problematika svinčenih barv.