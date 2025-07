Letos veliko več usodnih nesreč motoristov

Poletni čas je vedno tisti, ko je na cestah veliko več motoristov in mopedistov. Vendar je bilo letos smrtnih primerov do sredine julija že 15, veliko več kot v tem času lani. Agencija za varnost v prometu motoriste kot vse udeležence v prometu znova poziva k strpni in defenzivni vožnji.

Na Agenciji za varnost prometa (AVP) opozarjajo, da je letošnja motoristična varnostna statistika zelo črna in precej slabša od tiste v prejšnjih dveh letih. Do sredine julija je na naših cestah umrlo že 13 voznikov motornih koles in dva voznika mopeda. To je veliko več kot v primerljivem obdobju lani, ko je umrlo osem motoristov, in predlani, ko so umrli štirje in en mopedist.

Po podatkih policije med najpogostejšimi vzroki za nesreče motoristov letos izstopajo neprilagojena hitrost, vožnja po napačni strani oziroma v napačni smeri ter neupoštevanje pravil o prednosti.

Poletje poleg gostejšega prometa prinaša tudi višje temperature, ki dokazano povečajo tveganje za nesreče, konkretno za 12 do 20 odstotkov. K temu pripomorejo še utrujenost, nezbranost in – žal – pogosto prisotnost alkohola pri voznikih v prometu.

Motoristi jih pogosto povzročijo sami

Statistika kaže, da so kar polovico vseh prometnih nesreč z udeležbo motoristov letos povzročili motoristi sami. V šestih primerih, v katerih je umrl motorist, je bil povzročitelj prav on sam, prav tako obe letošnji smrtni žrtvi med vozniki mopedov. Eden od usodno ponesrečenih mopedistov je bil brez čelade.

Med hudo telesno poškodovanimi motoristi je tudi veliko primerov tako imenovane samoudeležbe – ko motorist zaradi prevelike hitrosti, neprevidnosti ali pomanjkanja znanja izgubi nadzor nad motociklom in pade ali trči brez vpliva drugega udeleženca. To potrjuje opozorila strokovnjakov, da vozniki enoslednih vozil pogosto precenijo svoje sposobnosti in podcenjujejo nevarnosti na cesti.

Že ena sama odločitev za vožnjo pod vplivom lahko vodi v tragedijo – med letošnjimi smrtnimi žrtvami je tudi voznik motornega kolesa, ki je vozil pod vplivom alkohola. Alkohol zmanjšuje zbranost in podaljšuje reakcijski čas, zato je kombinacija motocikla in alkohola še posebno tvegana.

Na AVP so še zapisali, da ima vsaka nesreča svojo zgodbo, a vendar bi bilo nekatere mogoče preprečiti. Motoriste zato pozivajo, naj uporabljajo predpisano motoristično zaščitno opremo, naj bodo osredotočeni na vožnjo, hitrost prilagodijo razmeram na cesti, upoštevajo predpise, ne vozijo pod vplivom alkohola in drog. Vse udeležence v cestnem prometu pa pozivajo k strpnosti na cesti, umirjeni vožnji in spoštovanju drugih udeležencev v prometu.