Levica in Vesna sta staknili glavi

Levica in zunajparlamentarna Vesna zelena stranka sta si v zadnjem merjenju javnomnenjske podpore zelo blizu. Prvo podpira 3,6 odstotka volivk in volivcev, drugo 3,2 odstotka. Preračun ob izločitvi neopredeljenih kaže, da bi Levica, če bi bile volitve zdaj, dobila pet poslanskih sedežev (toliko jih ima tudi v aktualnem sklicu državnega zbora), Vesna pa štiri.

Že pred evropskimi volitvami je nekdanji koordinator Levice Luka Mesec v Delovem podkastu Moč politike povedal, da čas povezovanja prihaja po evropskih volitvah. »Zato je moj cilj in cilj Levice v Sloveniji ustvariti zeleno-levo koalicijo po evropskih volitvah,« je povedal nekdanji koordinator Levice in minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec.

Pogovori med koalicijsko in zunajparlamentarno stranko so se po naših informacijah zdaj začeli. Pri njih evropski poslanec Vladimir Prebilič ne sodeluje, stranki pa imata v fokusu projekt drugega bloka krške nuklearke. Ali pri pogovorih med strankama sodeluje tudi Vladimir Prebilič?