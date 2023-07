Kritiki Bešiča Loredana zadovoljni z njegovim odstopom

Današnjemu podpisu Danijela Bešiča Loredana pod odstopno izjavo pričakovano sledi val odzivov. Najhitreje – celo pred marsikaterim novičarskim portalom – je tvit na to temo objavil prvak opozicije Janez Janša. Obe stranki, ki sta v vladni koaliciji z Gibanjem Svoboda, sta za odziv potrebovali več časa, hitro sta se odzvala tudi Zdravniška zbornica in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Prvi je pred kamero, vidno zadovoljen, stopil koordinator Levice Luka Mesec. »V Levici smo zagovorniki javnega zdravstva, ki mu morajo biti hrbtenica javni zavodi in ne zasebniki. Med nami in Bešičem Loredanom je že dlje časa prihajalo do razhajanj. Potrebno se je vprašati, kako z zdravstveno reformo naprej, potrebno bo potegniti jasno črto med javnim in zasebnim zdravstvom,« je izjavil.

Kot je dodal, ga je Golob o odstopu obvestil danes, o morebitnih novih imenih še nista govorila. Tudi o morebitnih drugih menjavah oziroma širši rekonstrukciji vlade po njegovih besedah ni bilo govora.

»Odstop ministra Loredana nas v SD ne preseneča. Očitno je, da tudi po prvem letu vlade ključni izzivi v zdravstvu ostajajo. Ministru ni uspelo narediti premikov tam, kjer so bili ti najbolj potrebni za izboljšanje zdravja ljudi, in krepitev javnega zdravstvenega sistema,« je po objavi odstopa na twitterju objavila predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon.

Kot je še dodala, je zaupanja v zdravstveno reformo vse manj, v SD pa pričakujejo hiter izbor verodostojne naslednice ali naslednika Bešič Loredana.

»Doslej največji prispevek k skrajševanju čakalnih vrst«

Janez Janša, predsednik SDS, ki je proti Bešiču Loredanu vložila interpelacijo, se je, kot omenjeno, prav tako odzval na twitterju. »Loredan Bešić, ki je bil s PV Golobom eno, je odstopil. Doslej največji prispevek te vlade k skrajševanju čakalnih vrst,« je zapisal.

Vodja Poslanske skupine SDS Jelka Godec je v odzivu na odstop dejala, da današnja izjava predsednika vlade, da bodo v koaliciji nadaljevali z zdravstveno reformo, kot so si jo zadali, pomeni, da je odstopil le obraz, ne pa tudi odločevalec.

Odzvala se je tudi opozicijska NSi. Stranke odstop Bešiča Loredana ni presenetil, je po pisanju STA v izjavi za medije dejala poslanka Vida Čadonič Špelič. Meni, da je minister ob prevzemu funkcije veliko obetal, »ko pa se je v koordinacijo zdravstvene reforme vmešal predsednik vlade Robert Golob, pa je šlo vse samo navzdol«. Po njenih besedah je odstop velik Goloba poraz.

Čadonič Špelič je dejala, da že nekaj časa opazujejo odnos predsednika vlade do vseh reform in posebno do zdravstvene reforme, ki je resnično potrebna. »To pomeni, da te reforme ne bo, tako kot verjetno vseh drugih reform, ki jih je ta vlada napovedala,« meni.

Minister se je o rešitvah za zdravstvo pogovarjal tudi z NSi, a nobenega njihovega predloga ni upošteval. »Gledano z današnjimi očmi, morda jih ni mogel ali smel upoštevati,« je dejala Čadonič Špelič. Po njenih besedah so njihovi predlogi dobri in edini realni za skrajšanje čakalnih vrst.

V Zdravniški zbornici Slovenije obžalujejo, da ni prišlo do premikov

Zdravniška zbornica je v odzivu na odstop po poročanju STA sporočila, da je zdravstveni resor postal izredno zahteven resor, v katerem vsakega ministra pričaka vse, česar niso opravili njegovi predhodniki. Ob tem so zaskrbljeni, ker so menjave na čelu ministrstva hitre, kar prelaga prepotrebne reforme.

V Zdravniški zbornici Slovenije posebej obžalujejo, da ni prišlo do pomembnih premikov, kaj šele spremembe trendov na področju osnovnega zdravstva, ki mu je bila tokrat prvič vsaj deklarativno izražena najvišja prioriteta in podpora.

Javno zdravstvo po mnenju zbornice temelji na njegovih zaposlenih, zato pričakujejo predvsem rešitve, kako ohraniti obstoječe ljudi v javnem zdravstvu na vseh ravneh in kako zagotoviti dodatne moči, ki jih bo zdravstvo potrebovalo zaradi staranja in s tem povezanih potreb družbe za zdravstveno oskrbo.

ZZZS pričakuje krepitev javnega zdravstvenega sistema

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pričakuje, da bo vlada po odstopu začela krepiti javni zdravstveni sistem. Ta predstavlja hrbtenico zdravstvenega sistema, zato je takšno ravnanje nujno, so povedali za STA.

Zavod je v minulih dneh na DZ, DS, vlado in ministrstvo za zdravje naslovil poziv za krepitev in ohranitev javnega zdravstva in predlagal številne ukrepe. Po njihovih ugotovitvah je ta namreč ogrožen zlasti zaradi trendov in ukrepov iz interventnega zakona o plačilu po realizaciji. Prav zato pozdravljajo prizadevanja tudi v politiki, ki gredo v smer ohranitve in krepitve javnega zdravstva.

Od naslednika Bešiča Loredana pričakujejo, da bo deloval na ta način v dobro zavarovancev in da bo krepil dostopnost in kakovost javnih storitev, je povedal predstavnik za stike z javnostmi v zavodu Damjan Kos.

Brez močne osebnosti na čelu ministrstva za zdravje, ki bo zagovarjala obstoj javnega zdravstva, se nam bo javni zdravstveni sistem še naprej sesuval pred očmi, je ob odstopu Danijela Bešiča Loredana ocenila predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič. Skrbi jo, da bodo pogajanja zaradi odstopa zastala.

Vsakokratni odstop ministra za zdravje Ilešič Čujovič skrbi, ker se deloma ustavijo začeti projekti in pogajanja. Poudarila je, da je ministrstvo za zdravje specifično, saj so se ministri v času od osamosvojitve Slovenije zelo hitro menjavali. To zagotovo ne vpliva dobro na delo ministrstva, je poudarila za STA.

Član civilne iniciative Glas ljudstva, v kateri so Bešiča Loredana pozivali k odstopu, Jaša Jenull pa je na Facebooku vladi čestital »za načelno potezo, ki končno vzbuja upanje za prihodnost«.