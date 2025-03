Med Medisovimi nagrajenci tudi slovenska zdravnica

Devet zdravnikov in farmacevtov iz srednje in vzhodne Evrope, ki se ob rednem delu z bolniki ukvarjajo tudi z raziskovanjem, je na današnji slavnostni razglasitvi na ljubljanskem gradu prejelo Medisovo nagrado za izjemne raziskovalne dosežke. Med njimi je bila pediatrinja dr. Alja Kavčič, v finalnem izboru je bila tudi nevrologinja Vesna Marija van Midden.

Na že enajsti natečaj za International Medis Awards se je prijavilo 251 zdravnikov in farmacevtov iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije, Slovenije, Srbije ter letos prvič tudi iz Češke in Slovaške, ki so svoje znanstveno raziskovalne prispevke objavili v uglednih znanstvenih revijah. Strokovna komisija pod vodstvom prof. dr. Boruta Štruklja jih je ocenjevala 197, ki so ustrezali vsem kriterijem nominacije. V finalni izbor sta se uvrstila po dva raziskovalca s področja dermatologije, farmacije, ginekologije, intenzivne medicine in anesteziologije, nevrologije, oftamologije, pediatrije, pulmologije ter revmatologije.

Slovenki raziskovali perinatalno kap in Parkinsonovo bolezen

Alja Kavčič, ki je zmagala na področju pediatrije, je s sodelavci v znanstveni reviji Neuroimage objavila izsledke študije funkcijskih možganskih omrežij pri otrocih in mladostnikih po perinatalni možganski kapi. Gre za možgansko-žilna obolenja v obdobju plodovega razvoja od 20. tedna gestacije do novorojenčkovega prvega meseca starosti, ki povzročijo poškodbo možganskega tkiva.

V raziskavi so preučevali, kako se možganska omrežja po perinatalni možganski kapi spremenijo in kako to vpliva na kognitivne sposobnosti kasneje v življenju. Namen raziskave je bil tudi razviti metodo preučevanja funkcijskih možganskih omrežij, ki bo omogočala serijsko sledenje spreminjanja možganskih omrežij po poškodbi osrednjega živčevja in ocenjevanje učinkovitosti zdravljenja.

Medisove nagrade so priznanje zdravnikom in farmacevtom, ki poleg rednega dela z bolniki tudi raziskujejo. FOTO: Žiga Intihar

Vesna Marija van Midden je v članku, objavljenem v znanstveni reviji Movement Disorders predstavila potencial neinvazivne stimulacije ušesne veje vagusnega živca kot dodatnega zdravljenja Parkinsonove bolezni. Študija, ki jo so opravili s kolegi, je pokazala, da tovrstna stimulacija pri bolnikih z napredovalo Parkinsonovo boleznijo znatno izboljša motorične funkcije, kot so dolžina koraka, hitrost hoje in hitrost zamaha roke.

Spodbuda raziskovanju

»Prek te nagrade spodbujamo raziskovanje v medicini, ustvarjamo bolj spodbudno okolje za znanost in krepimo zaupanje vanjo. Verjamemo, da bodo ti koraki sčasoma privedli do odkritij, ki bodo koristila celotnemu človeštvu,« je povedala Maja Strnad Cestar, direktorica družbe Medis, kjer so nagrado ustanovili in z njo želijo prispevati k prepoznavanju raziskovalnega dela zdravnikov in farmacevtov. Strokovna direktorica družbe dr. Martina Perharič je izpostavila zahtevnost takšne prakse. »V naši regiji, kjer so možnosti financiranja in znanstvenega razvoja omejene, je to še toliko večji izziv. Prav zato je pomembno prepoznati dosežke in krepiti ugled zdravnikov in farmacevtov, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju novih možnosti zdravljenja za bolnike.«

Pirc Musar: Nagrada je pomembna promocija vrhunske znanosti

To je v slavnostnem nagovoru poudarila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar ter dodala, da se še vedno zgodi, »da so znanstveni preboji izjemnih posameznikov iz naše regije premalo prepoznani doma, priznavajo in cenijo pa jih v mednarodnih strokovnih krogih.«

Medisove nagrade so priložnost, da izjemne prispevke na področju medicinske stroke osvetlimo, jih postavimo v središče pozornosti in s tem krepimo tudi zaupanje v znanost. Kot je še dejala, Slovenija zmore in mora igrati pomembno vlogo pri prepoznavanju in promociji vrhunske znanosti v srednji in jugovzhodni Evropi.

S tem ne prispevamo le k ugledu Slovenije kot stičišča znanstvene misli, ampak tudi spodbujamo nadaljnji razvoj regije, krepimo sodelovanje med raziskovalci in vzpostavljamo mostove med državami. Izpostavila je pomen znanstvenega sodelovanja, ki omogoča izmenjavo znanja, inovacije in krepitev zaupanja med ljudmi in državami.