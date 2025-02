V Slovenski provinci Družbe Jezusove zlorabili mladoletno osebo

Na sedež Slovenske province Družbe Jezusove je bila pred kratkim podana prijava spolne zlorabe mladoletne osebe proti članu njihove province. Zloraba naj bi se zgodila leta 1989, so na svoji spletni strani zapisali slovenski jezuiti. Primer že preiskuje policija, je danes poročal POP TV.

Kot izhaja iz zapisa na njihovi spletni strani, so slovenski jezuiti o sumu obvestili policijo in sprožili preliminarni notranji postopek za potrditev utemeljenosti obtožb. Osumljenega člana province so umaknili iz pastoralnega dela in ni v stiku z domnevnimi ali potencialnimi žrtvami, so navedli.

Na policiji so medtem za POP TV potrdili, da je Policijska uprava Ljubljana danes prejela prijavo. Policisti navedbe še preverjajo, zato več pojasnil še ne morejo posredovati, so navedli.

Slovenski jezuiti so medtem vse osebe, ki menijo, da so bile kadarkoli žrtve zlorabe s strani kateregakoli člana njihove province, povabili, da jim svoj primer naznanijo na elektronski naslov.

»Slovenski jezuiti se iskreno opravičujemo vsem morebitnim žrtvam. Globoko obžalujemo vsako dejanje zlorab in pomanjkljivo izvajanje zaščitnih ukrepov v preteklosti ter si dejavno prizadevamo uveljaviti ukrepe, da se zlorabe v prihodnje ne bi več dogajale,« so še zapisali.

V preteklosti je odmeval primer nekdanjega pripadnika slovenskih jezuitov in znanega sakralnega umetnika Marka Rupnika, ki ga je več redovnic obtožilo spolnih zlorab. Rupnik je obtožen, da je v začetku 90. letih prejšnjega stoletja izvajal spolno in psihično nasilje nad najmanj 20 ženskami, zlasti v skupnosti v Ljubljani, v kateri je deloval in ki jo je Vatikan nato razpustil. Iz jezuitskega reda so ga izključili leta 2023.