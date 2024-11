Mostovi so postali jabolko spora

V nadaljevanju preberite:

Občina Slovenj Gradec je projektanta spornih mostov izbrala na razpisu leta 2018, tri kolesarske mostove, ki izstopajo tudi vizualno, pa so postavili lani. Mostovi niso bili predani v uporabo, saj so že pred uradno otvoritvijo in ob postavitvi ugotovili, da imajo prevelike naklone in niso primerni za uporabo.

In namesto da bi se ta zgodba končala, se je začela zapletati. Po vseh zapletih je občina Slovenj Gradec avgusta na Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu vložila tožbo proti dvema projektantskima družbama, DK-PROTIM in Planum, ter Zavarovalnici Sava, pri kateri imata družbi zavarovano odgovornost.