Na cestah še vedno zastoji

Prvi konec tedna v avgustu skladno s pričakovanji že ves dan spremljajo zastoji. Trenutno je najhuje na gorenjski in primorski avtocesti. Pot od Ljubljane do Karavank traja več kot dve uri, pot od Kopra do Ljubljane pa skoraj dve uri.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji nastaja devet kilometrov dolg zastoj, predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Na prometnoinformacijskem centru voznikom za pot proti Jesenicam in Kranjski Gori priporočajo izvoza Lesce in Radovljica.

Med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani se čas potovanja zaradi zastoja podaljša za deset minut.

Na primorski avtocesti in hitri cesti so zastoji na posameznih odsekih med priključkoma Postojna in Brezovica proti Ljubljani, zamuda na ta račun traja slabo uro. Zastoji so tudi v smeri proti Kopru, in sicer med Logatcem in Postojno, ter na koncu izolske obvoznice proti Strunjanu.

Na Obali je promet upočasnjen na cesti Koper-Šmarje-Dragonja.

Na štajerski avtocesti je zastoj v dolžini 3,5 kilometra pred prehodom Šentilj proti Avstriji.

Do 16. ure na primorskih avtocestah in hitrih cestah ter nekaterih ostalih cestah velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.