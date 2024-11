Na mariborski univerzi določene informacijske storitve že na voljo

Na Univerzi v Mariboru še naprej pospešeno odpravljajo posledice kibernetskega napada, ki se je zgodil pred dvema tednoma. Kot so sporočili z univerze, so določene storitve že na voljo tako zaposlenim kot študentom, podrobne informacije, kako posamezne storitve uporabljati, pa so na voljo pri posameznih fakultetah in tamkajšnjih IT-koordinatorjih.

Pri tem so študente obvestili, da je znova omogočena prijava v sistem M365, vendar je pred tem treba spremeniti geslo, ki mora biti kompleksno.

Na mariborski univerzi so hkrati zanikali po njihovem neresnične informacije v medijih o poteku seje kolegija dekanov in o zahtevi po plačilu odkupnine. »Takšne lažne informacije zavajajo tako zaposlene in študente kot javnost in ne služijo interesom preiskave, temveč škodijo Univerzi v Mariboru,« so še dodali.

V interesu preiskave o storilcih tega kibernetskega napada podrobnih informacij medijem ne dajejo, vendar pa intenzivno sodelujejo z vsemi pristojnimi institucijami, sporočajo iz mariborske univerze.

Več informacij ne izda niti rektor univerze Zdravko Kačič. »Glede na to, da preiskava še teče, kaj dodatnega ni mogoče povedati. Trudimo se, da vse čim prej povrnemo v prvotno stanje,« je dejal za STA ob robu današnje novinarske konference s predstavitvijo Kariernega sejma. »Žal se pojavljajo v medijih dezinformacije, ki absolutno ne držijo,« je dodal.

Poudaril je, da pedagoški proces kljub vsemu poteka naprej. »Univerza deluje nemoteno, v vseh svojih dejavnostih. Seveda smo morali poiskati drugačne načine, dokler ne povrnemo vsega v prvotno stanje,« je povedal.

Obsežni kibernetski napad je 23. oktobra onesposobil informacijski sistem omenjene univerze. Zadevo še vedno preiskujejo kriminalisti, pedagoški proces pa poteka po urniku. Na rektoratu so tudi zagotovili, da ne bo težav z izplačilom plač za oktober.

Po sredinem poročanju Dnevnika se za univerzo ni zgodil najslabši scenarij, po katerem bi hekerji »ugrabili« tudi varnostne kopije na univerzitetnih strežnikih. Je pa časnik navajal, češ da so na kolegiju dekanov prejšnji teden povedali, da hekerji od univerze vendarle terjajo odkupnino, čeprav so sprva uradno sporočili javnosti, da takšne zahteve niso prejeli. Če jim bo uspelo rešiti kritično nujne podatke, bi se univerza lahko izognila potrebi po plačilu domnevno dvomilijonske odkupnine, dodaja časnik.

Dnevnik je prav tako pisal, da bodo zaposleni te dni prejeli zgolj akontacijo oktobrske plače v višini septembrske, razliko naj bi poračunali v prihodnjih mesecih, ko bo spet deloval sistem za obračun plač.