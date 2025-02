Načelnik generalštaba vidi luč na koncu predora

V nadaljevanju preberite:

Naraščajoče grožnje, zlasti zaradi vojne v Ukrajini, hibridni spopadi, kibernetski napadi in terorizem terjajo povečano vlaganje v obrambo. Tako kot večina delodajalcev v Sloveniji in enako kot večino vojska v Evropi tudi Slovensko vojsko (SV) pri pogledu v prihodnosti najbolj skrbi pomanjkanje kadrov, je dejal načelnik generalštaba SV Robert Glavaš, ki ocenjuje, da zadnji ukrepi prinašajo pozitivne rezultate pri novačenju novih pripadnikov.

Vrh Slovenske vojske pripravlja poročilo o pripravljenosti vojske, ki ga bo konec marca predstavil predsednici Nataši Pirc Musar. Načelnik generalštaba SV generalpodpolkovnik Robert Glavaš opaža določene trende, ki kažejo izboljšanje, ne želi pa še špekulirati, ali bo to zadostovalo za izboljšanje že tradicionalno nezadostne ocene pripravljenosti vojske za delovanje v vojni. Ključni dejavnik pri slabih ocenah je že več let zapored kronična kadrovska podhranjenost in Glavaš se ne slepi, da bi lahko bilo vojski kot delodajalcu kakorkoli lažje na povsem izčrpanem trgu dela, kot kateremukoli drugemu delodajalcu.