Največ delajo v Turčiji, najmanj na Nizozemskem

V EU so lani moški, zaposleni za polni delovni čas, delali 39,6 ure na teden ali skoraj dve uri več kot ženske. Delovni teden, daljši od 40 ur, so imeli le moški v Grčiji, na Poljskem in Cipru.

Najdlje, kar 39,3 ure, tedensko so delale ženske v Latviji, sledijo Bolgarija, Grčija in Litva, Nizozemke so delale dobre štiri ure manj od Latvijk. Tudi finske, irske in belgijske ženske so tedensko delale le okrog 36 ur. Na katero mesto pa kotirajo slovenski moški oziroma ženske in koliko ur tedensko oddelajo v povprečju? O tem več v prispevku.