Napoveduje se še tretji razpis za nakup patruljnega čolna

»Trenutno se izvajajo aktivnosti za nov postopek oddaje javnega naročila za nakup policijskega patruljnega čolna,« so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Zadnja poskusa, s katerima so nameravali nadomestiti že štiri leta »upokojeni« P-111, nista bila uspešna. Pomorski policisti so tako na morju večinoma odvisni od dveh gumenjakov, P-8 in P-16.

Dotrajan policijski patruljni čoln P-111 je pred dobrimi tremi leti dobil novo domovanje, in sicer na kopnem, v Muzeju vojaške zgodovine v Pivki. Na zadnjo vožnjo ga je jeseni 2021 pospremil takratni notranji minister Aleš Hojs, ki je ob obisku v Kopru napovedal nakup novega plovila. Zakaj se s preteklimi javnimi naročili ni izšlo in kako policija varuje naše morje?