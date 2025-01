Za nekatere v Trbovljah položnice celo 20 evrov nižje

Z novim letom se bodo komunalne storitve v Trbovljah v povprečju podražile za 5,5 odstotka. Kar pa ne pomeni, da bodo vsi Trboveljčani prejeli višje položnice, poudarja direktor Komunale Trbovlje dr. Jani Žlak. Informativni izračun komunalnih storitev za povprečno gospodinjstvo namreč kaže, da se bodo le-te za nekatere zvišale za 3,5 oziroma 4,2 evra, za druge pa znižale za 15 do 20 evrov.

Komunala Trbovlje ne cveti, pravi direktor Janez Žlak. FOTO: Polona Malovrh

Kot pravi Žlak, so analizirali štiri vrste položnic, za izhodišče pa vzeli tričlansko družino, ki je v januarju 2024 bivala v stanovanju, velikem od 50 do 60 kvadratnih metrov. Ob predpostavki, da se tudi vremenske razmere v letošnjem januarju od lanskih ne bodo bistveno razlikovale, bo tako povprečno trboveljsko gospodinjstvo, ki ima lastno ogrevanje in bojler ter ni priključeno na kanalizacijo, dobilo za 3,5 evra višjo položnico.

Gospodinjstvo z lastnim ogrevanjem in toplo vodo, priključeno na kanalizacijski sistem, bo prejelo za 4,2 evra višjo položnico.

Tiste, ki so priključeni na javni toplovod – takih je 52 odstotkov gospodinjstev - in na kanalizacijo, premorejo pa svoj bojler, čakajo za 15 evrov nižje položnice; ko bo Komunala dvignila cene priključne moči, bodo položnice nižje za 6 do 7 evrov. Po Žlakovih besedah agencija za energijo za odobritev potrebuje od dva do tri mesece. Zdaj ima Komunala Trbovlje eno najnižjih cen priključne moči, kar je po Žlaku, ki je direktorsko funkcijo prevzel pred letom dni, posledica potez preteklih vodstev, ki ne glede na višanje cen niso dražila fiksnega dela cene toplote. Žlak je, nasprotno, prepričan, da je treba ceno toplote »uravnavati v variabilnem in ne v fiksnem delu«.

Cena toplote 2025 Trboveljska gospodinjstva, ki zdaj za megavatno uro toplote z DDV plačujejo 139 evrov, bodo zanjo poslej plačevala 128 evrov. Megavatna ura sanitarne tople vode z DDV se bo s sedanjih 118 evrov znižala na 114,5 evra. Poslovne odjemalce oziroma bolnišnice, šole … bo megavatna ura z DDV stala toliko kot doslej -183 evrov.

Četrti primer je trboveljsko gospodinjstvo, ki se ogreva iz javnega omrežja in koristi toplo sanitarno vodo ter je priključeno na kanalizacijo. To lahko računa celo na 20 evrov nižje položnice oziroma po spremembi priključne moči na 10 do 11 evrov nižje.

Posledice preteklih zgrešenih potez

Trboveljska Komunala se je zadnja leta in kar pod nekaj direktorji otepala rdečih številk iz naslova ogrevanja, pri čemer je bila zadnjih petnajst let v povprečju vsako leto deležna pomoči države za obratovalne podpore v višini kar okrog dveh milijonov evrov. Letos je bilo teh še za 200 tisočakov, v 2025 pa lahko prav tako računajo le še na pol milijona ali na »višino obratovalnih podpor pod dolgoletnim povprečjem«, pravi Žlak, ki je po tistem, ko je lani januarja prevzel Komunalo, pregledal njeno 10-letno poslovanje.

Kot je ugotovil, kar nekaj zadnjih vodilnih ni poskrbelo za ustrezno sistemizacijo plač, prav tako niso, kot že rečeno, z rastjo cen višali cene priključne moči za ogrevanje. »Nihče se ni resno ukvarjal s kadri vsaj zadnjih pet let, prav tako ni nihče razmišljal o poslovanju brez obratovalnih podpor,« dodaja Žlak. Zato »Komunala Trbovlje ne cveti«.

Reorganizacija in zagotovljena cena do 2026

Pa vendar je podjetje leto 2024 po njegovi oceni zaključilo z »najboljšim poslovnim rezultatom brez obratovalnih podpor v zadnjih desetih letih«. To pomeni izgubo v višini okrog 300.000 evrov.

Nihče se ni resno ukvarjal s kadri vsaj zadnjih pet let, prav tako ni nihče razmišljal o poslovanju brez obratovalnih podpor. Dr. Janez Žlak

V 2025 načrtujejo ob 14 milijonih prihodkov tudi 60 tisočakov plusa. Žlak kot uspešno ocenjuje tudi izpeljano reorganizacijo dela, predvsem pa nabavo zemeljskega plina in emisijskih kuponov za vse letošnje leto, kar pomeni zagotovljeno ceno ogrevanja za gospodinjstva do konca tega leta. Plin so zakupili po 44,9 evra za megavatno uro, za kupone pa odšteli 64 evrov.