O razlikah med političnimi verniki

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta v tokratnem pogovoru Od srede do srede razpravljala o referendumu o postavitvi drugega bloga nuklearke v Krškem (Nek 2) in o trenutni situaciji v slovenski politiki. Spomnimo, preklic referenduma je predlagala največja opozicijska stranka SDS, prikimal pa ji je tudi Programski odbor za infrastrukturo Gibanje Svoboda, ki je sklenil, da bo stranki predlagal umik referendumske pobude. To se je naposled tudi zgodilo.

Žerdin je izpostavil, da je zanimivo, da sta se o odpovedi referenduma strinjala tako opozicija kot tudi koalicija, a tega »sunka«, povezanega z odpovedjo referenduma, v javno mnenjskih anketah ni moč zaznati.

Markeš je na to odgovoril, da se »škandali od Janeza Janše odbijejo kot tenis žogica. Eden od ogovorov je, da ima Janša verno in zvesto volilno bazo, tako imenovani beton. Na drugi strani imamo sredinsko-liberalno, da ne rečem neoliberalno, provenienco, ki jo predstavlja premier Robert Golob, ki ima tudi za seboj vernike, vendar ne enakih vernikov kot Janša, ampak bolj ozaveščene vernike, ki so razočarani nad tem, da so verjeli njegovim volilnim obljubam. Zdaj so ugotovili, da tega ni storil, in zato so razočarani. V obeh primerih gre za verovanje, ki je v enem primeru neomajno, v drugem pa pač kritično.«

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Žerdin se je nato navezal na bližajoči se dan reformacije in vprašal, ali bi lahko rekli, da govorimo o verovanju, ki na eni strani na katoliško, na drugi strani pa na protestantsko, Markeš pa je odvrnil, da bi bilo to preveč enostavno. Pri kritičnih ljudeh gre preprosto za vero v zavezo dane besede. Če nekaj obljubiš, to tudi izpolniš. Pri Janši je to popolnoma vseeno. Laž je njegovo naravno stanje.«

Več v videu.