Obmetavanje z očitki o laganju, zavajanju in diskreditaciji

Komisija za nadzor javnih financ je eno od dveh parlamentarnih delovnih teles, v katerem ima večino opozicija. Takšna sestava omogoča opoziciji nadzor vsakokratne oblasti na področju porabe javnega denarja. A ta teden se je dvakrat izkazalo, da si koalicijski poslanci tovrstnega nadzora ne želijo.

V sredo in četrtek so koalicijski poslanci z obstruiranjem seje komisije za nadzor javnih financ povzročili nesklepčnost in onemogočili njeno delo; ministrica za digitalizacijo Emilija Stojmenova Duh pa se v sredo v parlamentu sploh ni prikazala. Računalnikom, ki jih je kupila in jih še poskuša razdeliti, je sicer že potekla garancija. Ministrstvo je nakup izvedlo brez predhodne opredelitve dejanskih potreb, protikorupcijska komisija pa je pri njem zaznala več korupcijskih tveganj.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je včeraj na sejo komisije sicer prišla, a je že v svojem uvodnem nastopu presenetila.

Ahčinova neprijetno presenečena

Kaj se je zgodilo včeraj? Na komisiji za nadzor javnih financ bi morali obravnavati poročilo računskega sodišča o spornem izplačilu nagrade Svetlani Makarovič. Računsko sodišče je namreč ocenilo, da je bilo brez pravne podlage umetnici, ki se je pred leti nagradi odrekla, izplačanih 8000 evrov za nagrado izpred 23 let.

Jernej Vrtovec, poslanec NSi. FOTO: Leon Vidic

Ko so prišla na vrsto neprijetna vprašanja in poročilo računskega sodišča, je ministrica za kulturo Asta Vrečko sejo samovoljno zapustila. Hkrati so koalicijski poslanci napovedali obstrukcijo, kar je privedlo do nesklepčnosti. »Ministrica je v svojem uvodnem nastopu na seji zavajala in lagala javnosti o tem, da računsko sodišče ni ugotovilo nobenih nepravilnosti. To ni res, saj je predstavnica računskega sodišča povzela ugotovitev sodišča, da je izplačilo nagrade Svetlani Makarovič brez pravne podlage. Podobno je kršitve zaznala protikorupcijska komisija,« je dogajanje povzel predsednik komisije(NSi).

Na dogajanje se je za Delo odzvala tudi predsednica računskega sodišča Jana Ahčin, ki je presenečena nad enostranskim pogledom, interpretacijo in tudi odzivom ministrice za kulturo Aste Vrečko. Popravljalnih ukrepov računsko sodišče ob revizijah ne zahteva vedno, zato je izgovarjanje na to brezpredmetno, poleg tega je jasno, da se brez pravne podlage denarja ne sme izplačevati. V konkretnem primeru pa tudi glede na zakonodajo in sodno prakso zahteva za vrnitev denarja od Makarovičeve ni mogoča.

Ahčinovo sicer čudi tudi omalovažujoč javni odziv drugih ministrov na revizijo računskega sodišča kot vrhovnega revizorja v državi in najvišjega organa, ki nadzoruje porabo javnega denarja. Računsko sodišče je namreč zaradi več nepravilnosti pri porabi proračunskega denarja lani izreklo mnenje s pridržkom.

V Levici, stranki Aste Vrečko, so včerajšnje dogajanje pospremili s komentarjem, da je bila »seja komisije za nadzor javnih financ sklicana z očitnim namenom diskreditacije delovanja njihove ministrice«.

Ministra pred poslance v ponedeljek

Komisija za nadzor javnih financ je Emilijo Stojmenovo Duh, ki jo čaka druga interpelacija, na sejo spet povabila v ponedeljek. Za ponedeljek pa je na zahtevo največje opozicijske stranke SDS sklicana tudi izredna seja parlamentarnega odbora za finance zaradi nepravilnosti, ki jih je računsko sodišče ugotovilo pri porabi proračunskega denarja v lanskem letu. Ob nezakonitem izplačilu nagrade Svetlani Makarovič, netransparentnem in negospodarnem nakupu 13.000 računalnikov je opozorilo tudi na nezakonitosti pri nakupu stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. Na sejo odbora za finance je zato vabljen minister za finance Klemen Boštjančič. Bo koalicija ponovila manever z obstruiranjem in povzročanjem nesklepčnosti?

»Naš zaveznik pri tem je zgolj in samo javnost. Državni zbor je v zadnjem obdobju povsem okupiran, koalicija živi v vzporedni politični realnosti, njeno ravnanje postaja vzorec,« ocenjuje Vrtovec in sprašuje, kako bo v takšnih razmerah varovan ugled parlamenta, poslovnika, ustave in zakonodaje, če nosilci funkcij ne zberejo dovolj poguma, da bi prišli pred državni zbor in odgovarjali na poslanska vprašanja. To ne pritiče demokratičnim standardom, še ocenjuje.