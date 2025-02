S polic slovenskih trgovin znova odpoklicali tri živilske izdelke

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so danes sporočili, da so tri verige slovenskih trgovin s svojih polic umaknile izdelke.

V Leclercu so odpoklicali sir iz surovega kravjega mleka Morbier, in sicer zaradi prisotnosti bakterije E. coli. Odpoklic se nanaša na izdelke s serijsko številko, ki imajo datum uporabe med 8. 2. 2025 in 29. 3. 2025.

»Od okužbe z E. Coli pa do prvih znakov lahko mine tudi od tri do osem dni. Pojavijo se lahko naslednji znaki okužbe: bolečine v trebuhu in trebušni krči, slabost in bruhanje ter driska, ki jo lahko spremljajo tudi krvavitve. Okuženi ima lahko tudi povišano telesno temperaturo,« so zapisali na ZPS in potrošnikom svetovali, naj živila ne uporabljajo, lahko pa ga vrnejo v trgovino, kjer so ga kupili, in zahtevajo vračilo kupnine.

Enako velja za namaz Bio tahini nature, ki so ga s polic več različnih trgovin umaknili zaradi prisotnosti plesni in toksinov, ter za sirotkine beljakovine znamke Decathlon, ki jih prodajajo v istoimenski trgovini. Kot razlog umika so navedli prisotnost kovinskih tujkov.

Pri vseh treh odpoklicih se sklicujejo na podatke Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).