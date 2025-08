Oranžno opozorilo zaradi neviht

»Popoldne pričakujemo prehod vremenske fronte preko Slovenije. Ob samem prehodu fronte je zelo verjetna organizacija nevihtne linije, ki bo potovala od zahoda proti vzhodu Slovenije. Vzdolž nje bodo nastajali nalivi, močnejši sunki vetra ter krajevno tudi toča, zato smo za vso Slovenijo izdali oranžno opozorilo,« so sporočili z Agencije za okolje (Arso). Močnejši sunki vetra zahodnih smeri so pozno popoldne in zvečer možni tudi ob morju. Glavnina vremenskega dogajanja pa bo predvidoma med 13. in 22. uro.

Tudi v noči na nedeljo bodo nato še možne posamezne plohe in nevihte, so še dodali. Nedelja bo prav tako še spremenljiva, možne bodo plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija, so zapisali na spletni strani agencije.

V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko v notranjosti nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek kaže na sončno in suho vreme. V sredo je znova nekaj več možnosti za plohe, od četrtka do sobote pa bo prevladovalo sončno vreme, ob koncu prihodnjega tedna bodo temperature znova okoli 30 stopinj.