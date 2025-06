Osrednja slovesnost za promocijo poklica

V nadaljevanju preberite:

Osrednjo državno proslavo ob dnevu policije bo danes ob 11. uri gostilo Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. Organizatorji so gledalce pozvali, naj na Trg Edvarda Kardelja pridejo najpozneje 45 minut pred začetkom prireditve s pestrim kulturnim programom. Policija, ki si prizadeva za pomladitev kadrovske sestave, bo tudi to slovesno priložnost izkoristila za predstavitev raznovrstnosti policijskega dela in poklica, obiskovalcem pa obljubljajo še zanimivo in dinamično prikazno vajo s helikopterjem.