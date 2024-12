Pirati izbrali novo vodstvo

V soboto so člani Piratske stranke na volilnem kongresu izvolili novo vodstvo. Izmed treh kandidatov so za novega predsednika stranke izbrali nekdanjega sekretarja stranke in ljubljanskega mestnega svetnika Jasmina Feratovića.

Nekdanji predsednik stranke Boštjan Tavčar se po dveh mandatih umika v upravni odbor stranke, za mesto predsednika pa sta se poleg Feratovića potegovala še dolgoletna piratska aktivista Igor Brlek in Ratko Stojiljković.

Poleg novega predsednika so izvolili tudi tri podpredsednike stranke; Leona Božiča, Nino Beyokol in Roka Deželaka. Volitve v upravni odbor stranke pa še niso zaključene, je za Delo povedal Feratović.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Novi predsednik Piratov napoveduje, da bo z nastopom mandata najprej poskušal okrepiti stranko in poglobiti njeno decentralizacijo. »Čim več ljudi bomo poskušali vključiti v procese v stranki, saj je ta vključenost med obdobjem covida upadla,« je pojasnil Feratović. Zdaj, ko je »obdobje covidne psihoze minilo, moramo ponovno začeti širiti politični diskurz tudi zunaj tem, v katere smo bili v zadnjem času ujeti,« je napovedal.

Piratska stranka ima že pripravljenih več tem, ki jih bo odprla v prihodnjih mesecih, kot eno prvih nameravajo predlagati legalizacijo konoplje, po predlogu, ki so ga predstavili že leta 2017. Čeprav je legalizacijo konoplje na posvetovalnem referendumu podprla ozka večina, je namreč malo verjetno, da bi vladne koalicijske stranke voljo ljudstva izvršile v tem mandatu.

Feratović je ob izvolitvi poudaril še, da bo stranka nadaljevala svojo pot kot odprta, neodvisna in progresivna politična sila, ki je zavezana družbenemu napredku, transparentnosti in zaščiti človekovih pravic v digitalni dobi.