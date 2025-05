Pločevinka piva bo dražja za manj kot tri cente

Slovenski pivovarji so vlado pozvali, naj umakne za 1. junij napovedano zvišanje trošarin na pivo, pristojna ministrstva, zlasti finančno, pa k razumu in iskanju nadaljnjih rešitev. Opozorili so, da bi lahko dvig marsikatero pivovarno pahnil v rdeče številke in na koncu potopil. Finančni minister Klemen Boštjančič jim je odgovoril, da se bo cena za pollitrsko embalažo piva velikih proizvajalcev zvišala za 2,6, malih pa za 1,3 centa. Zdravstvo si je želelo znatno višjega zvišanja.

S trošarinami zasleduje vlada različne cilje in pred tedni je zvišala trošarine za tobačne izdelke in alkohol, torej za izdelke, ki veljajo za škodljive zdravju. Kot je pojasnil minister za finance Klemen Boštjančič, se trošarine za alkohol niso zvišale že deset let, maloprodajne cene izdelkov pa so medtem narasle.

»Ne gre za dajatev, ki jo plačujejo proizvajalci, gre za dajatev, ki jo plačujemo potrošniki,« je dejal minister Klemen Boštjančič. FOTO: Jože Suhadolnik

Vlada je odločila, da se trošarine s 1. junijem dvignejo za sedem odstotkov, kar po ministrovih besedah predstavlja kompromis. Po predlogu naj bi se namreč dvignile v skladu z inflacijo od leta 2014 do 2024. Zdravstvena stroka je na eni strani želela višji dvig, industrija je nasprotovala vsakršnemu dvigu, uzakonjenih sedem odstotkov pa tako predstavlja kompromis.

Direktorica GZS - Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tatjana Zagorc je po poročanju STA poudarila, da je bilo za gospodarstvo v zadnjem obdobju sprejetih 11 novih finančnih bremen, višja trošarina na pivo pa je nov udarec za dejavnost pivovarstva. »Mi vemo, da moramo kot sektor prispevati svoje, pa vendarle je nekje točka preloma in to smo pri pivovarstvu že zdavnaj prekoračili,« je prepričana.

Pri pivovarstvu smo točko preloma že zdavnaj prekoračili, je prepričana Tatjana Zagorc. FOTO: Leon Vidic

Ni problem zvišanje, ampak dejstvo, da so med najvišjimi v Evropi

Slovensko pivovarstvo po njenih besedah v državni proračun prispeva 290 milijonov evrov, od tega na podlagi trošarine 90 milijonov evrov. Pri tem vsako delovno mesto v sektorju pomeni šest delovnih mest v drugih panogah, tako da skupaj zagotavlja več kot 8000 delovnih mest. Kot je še povedala Zagorčeva, je v Sloveniji k plačilu trošarine zavezanih 94 pivovarn, od katerih je ena večja, in sicer Pivovarna Laško Union, ostale pa so kraft pivovarne, na katere sta vezana tudi gostinstvo in turizem. Višje trošarine na pivo bodo imele negativne posledice tudi na ti dve panogi, je posvarila.

Predsednik Združenja slovenskih pivovarn in predstavnik pivovarne Reservoir Dog Andrej Sluga je poudaril, da osnovni problem ni zvišanje trošarine, temveč dejstvo, da je ta že zdaj med višjimi v EU. Kot je bilo mogoče slišati danes, je 70 odstotkov višja od trošarine v Italiji, 140 odstotkov višja od tiste na Hrvaškem, 150 odstotkov višja kot v Avstriji in 180 odstotkov višja kot na Madžarskem.

Minister za finance se je danes posebej dotaknil predvsem malih pivovarjev. Povedal je, da je država lani pobrala za 123,6 milijona evrov trošarin na alkohol, delež malih pivovarjev pa je znašal manj kot milijon evrov oziroma 0,8 odstotka. »Ne gre za dajatev, ki jo plačujejo proizvajalci, gre za dajatev, ki jo plačujemo potrošniki v trgovinah ali restavracijah,« je dejal.

Povedal je še, da so mali pivovarji deležni 50-odstotnega znižanja trošarin, kar je najvišje možno dovoljeno znižanje. Pri velikih pivovarjih se bo z zvišanjem trošarin cena za pollitrsko embalažo piva s petodstotno alkoholno stopnjo dvignila za 2,6 centa, pri malih pivovarjih pa za 1,3 centa. Seveda pa lahko trgovci dvig zlorabijo in povišajo ceno pod pretvezo, da gre za posledice vladnih ukrepov, bistveno bolj. To naj bi nadzirali.

Ministrica za zdravje si želi ukrepov za zmanjšanje uporabe

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je pojasnila, da si na področju alkoholne politike želijo ukrepe, ki bodo prispevali k zmanjšanju dostopnosti do alkohola, predvsem ranljivim skupinam, kot so otroci in mladostniki, in po njenih besedah je cenovno politika dokazano povezana z omejevanjem dostopnosti do alkohola.

Poudarila je, da imamo v Sloveniji težave s porabo alkohola, saj porabi Slovenec v povprečju 9,7 litra čistega alkohola na leto.

»Zaradi alkohola umreta dve osebi na dan, vsak dan se zdravljenju priključi deset oseb, na leto več kot 900 smrti lahko pripišemo neposredno alkoholu in z njim povezanimi boleznimi,« je naštela ministrica.