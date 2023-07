Po neurjih z močnim vetrom ponekod motena dobava električne energije

Neurja z močnim vetrom so v jutranjih urah zajela več delov države. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je ponekod prekinjena dobava električne energije. O prekinitvah dobave elektrike zaradi pretrganih daljnovodov poročajo iz občin Straža, Dolenjske Toplice in Novo mesto.

Neurje z močnim vetrom je zjutraj zajelo tudi Notranjsko. V občini Pivka je v naselju Trnje veter podrl električne vodnike ter drevesa na cesti proti Slovenski vasi in čez Vremščico. Pri Bujah se je na cestišče zrušilo kamenje. V naselju Drskovče pa je odkrilo streho na gospodarskem objektu.

Več dreves je veter podrl v občini Loška dolina, tam je tudi odkrilo streho na dveh objektih. Prav tako o podrtih drevesih in dveh odkritih strehah poročajo iz občine Cerknica. Cerkniščica pa je poplavila gasilski dom.

V občini Bloke je veter podrl staro lipo in električne vodnike. Na Rakeku je strela, ki je udarila v bližnje drevo, poškodovala objekt. V Postojni pa je meteorna voda zaradi del na strehi poplavila stanovanja v večstanovanjskem objektu. Podrto drevo je oviralo promet tudi v Bojanji vasi v metliški občini ter na cesti Zbure–Škocjan v občini Škocjan.

Na Koroškem je na Sv. Jerneju nad Muto močan veter podrl drevo na streho objekta. Več dreves je padlo tudi na cesto v Ožbaltu v občini Podvelka.

Po napovedih vremenoslovcev bodo krajevne nevihte dopoldne ponehale. Čez dan bo povečini sončno. V noči na četrtek pa bo območje Alp dosegel nekoliko hladnejši in vlažen atlantski zrak. Meja z vročim afriško-sredozemskim zrakom bo v četrtek potekala prav čez Slovenijo, zato se bo povečala možnost nastanka močnejših krajevnih neviht in neurij, še napovedujejo na agenciji za okolje.