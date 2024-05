Predlog sprememb zakona o osebni asistenci pod plazom kritik

V nadaljevanju preberite:

Do 3. maja je bil v javni obravnavi predlog novega zakona o osebni asistenci, ki naj bi, kot so utemeljili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), invalidu omogočal, da živi samostojno, aktivno in enakopravno vključen v družbo.

Razlog za pripravo novele so številne pomanjkljivosti, ki so se pokazale v sedanjem sistemu, do predloga sprememb pa je zelo kritičnih več invalidskih organizacij, predvsem ker po njihovem mnenju uvaja medicinski model invalidnosti in zaradi zamisli o ustanovitvi javnega zavoda.

Spremljanje izvajanja storitev osebne asistence je pokazalo, trdijo na MDDSZ, da je treba natančneje definirati uporabnike osebne asistence, invalidnost, aktivnost in ocenjevanje pravice. Ugotovili so anomalije pri porabi sredstev, na primer zaračunavanje ur storitev, ki niso bile opravljene, zaračunavanje dela osebnih asistentov, ki jih uporabnik dejansko ne pozna, neprisotnost osebnih asistentov na delovnem mestu, neupravičeno izplačevanje dodatkov k plačam.

Kaj prinaša novi zakon?